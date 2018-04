Paty Cantú une su talento al de la estadounidense Bea Miller para interpretar “War”, reversión de “Valiente”, uno de los icónicos temas de la mexicana. La nueva poderosa entrega está disponible desde hoy en todas las plataformas digitales.

“Este fue el inicio de probar cosas diferentes. Esta canción me llevó a muchos lugares y me abrió muchísimas oportunidades. Creo que esta nueva versión podrá llegarle a mucha más gente. Quiero que más personas escuchen un mensaje de paz, de una forma muy ligera pero contundente”, cuenta Paty.

Por su parte Bea Miller, nativa de Brooklyn, Nueva York, se siente muy emocionada de esta colaboración, que le permitirá llegar al público latinoamericano.

“Paty es increíble, muy amable y me hizo sentir muy cómoda. Estaba un poco estresada porque no me gusta decepcionar a nadie. Cada vez que me ponía nerviosa, ella me miraba, me sonreía y me decía ´está muy bien´. La canción es increíble, la traje pegada en la cabeza durante mucho, mucho tiempo”, cuenta la ex participante de la versión estadounidense del programa X Factor.

En “War” Paty Cantú habla acerca de la guerra emocional a la que se pueden enfrentar las personas, pero también representa un simbolismo de la verdadera guerra que aqueja a muchos países en estos tiempos.