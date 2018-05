Con “You don’t get me”, Paty Cantú no solo reafirma su versatilidad para componer en inglés, sino también su determinación por pisar nuevos terrenos sonoros. En esta ocasión la mexicana unió su talento al del dueto de música electrónica Nervo, integrado por las hermanas gemelas Miriam y Olivia Nervo.

Las DJ’s de origen australiano han tocado en los principales festivales del mundo, entre ellos Tomorrowland, Ultra y Voodoo Experience. Su popularidad es tanta que realizan giras por todo el planeta con más de 160 presentaciones al año.

“Originalmente las invité a ser parte de #333 para realizar una nueva versión de un tema ya conocido; sin embargo, terminamos trabajando una canción desde cero: “You don’t get me”, que es un tema que combina ritmos típicos de la música electrónica con sonoridades latinas”, cuenta Paty acerca de cómo se concretó esta colaboración.

Las tres hicieron tan buena química que planean combinarse en presentaciones en todo el mundo, tomando como punta de lanza esta canción coescrita por ellas y coproducida por Andrés Saavedra.

“You don’t get me” habla de un momento muy específico de claridad, cuando ya no quieres saber más de alguien que no te entiende y que tampoco te mueve. Es una canción de empoderamiento, en la que el adiós se convierte en sarcasmo y fuerza propia ante una relación donde jugaban con tus emociones como si fueran dueños de ti.

Disponible en todas las plataformas digitales