Disponible en todas las plataformas

La ganadora del GRAMMY LATINO, Paulina Aguirre lanzó su nuevo corte musical titulado “Ya No Duele”. Y esta disponible en todas la plaformas digitales.

Este espectacular tema “Ya No Duele”, es de la autoría de Paulina Aguirre, Dany Tomas y Jorge Luis Bohórquez.

Y sirve como punta de lanza con el cual Paulina le apuesta a su nueva producción, misma que está terminado actualmente.

“Estoy muy emocionada y agradecida de poder lanzar hoy mi nuevo sencillo “Ya No Duele”, lo escribí junto a dos de mis buenos amigos”. Comentó Paulina Aguirre.

Semanas atrás se estrenó exitosamente la serieThe World’s Best, la competencia de talento global presentada por James Corden junto a los jueces Drew Berrymore, Faith Hill y RuPaul Charles.

Además, los participantesdeberán recibir la aprobación de los jueces del Muro del Mundo, donde Paulina Aguirre representa a su país natal Ecuador.

Paulina Aguirre cuenta con cuatro nominaciones al GRAMMY Latino y se ganó el aclamado gramófono el 2009 con su álbum “Esperando Tu Voz”. En el 2016 otro sueño se cumplió para Paulina y gano el primer lugar en el festival más importante de Latinoamérica, Viña del Mar.

Ademas es activista a favor del bienestar de la mujer a través de su fundación Mujer de Fe de cual es CEO Y Fundadora.