¡Hola! Mi nombre es Melanie Danoviz y actualmente estoy en el primer año de la California State University, Fullerton.

Como verás, soy bastante joven, pero eso no significa que mis pensamientos sean limitados por mi edad. Serán algo diferente, si, y con mucha variedad de como explico mi vida yendo a la universidad en esta cultura Americana, como uno aprende a ser un profesional en su carrera o hasta como uno sobrevive una relación a larga distancia. Entre tantas cosas lo importante es que puedas aprender una o dos cosas de lo que tengo que decir, o por lo menos que te mantengas entretenido/a. Con esto, quisiera empezar mi primera nota explicando el elemento más importante y necesario para poder triunfar en un lugar desconocido que desearía haber sabido antes de entrar a mi primer día a la universidad.

En mis años de la secundaria, yo atendía una escuela con la mayoría de la populación siendo asiáticos. Llegó al punto donde ya no era raro ser la única latina entre estudiantes de la india, china, corea, filipinas, etc. Es verdad que al principio me daba un sentimiento de soledad tremenda después de venir de argentina donde todos eran de ese país y no había tanta diversidad. Pero luego empecé a sentirme única y especial. Entré a la universidad y ese sentimiento tan lindo de repente cambió por completo.

Entrando a mi tercera semana de universidad he aprendido que uno puede sentirse único y especial en muchísimas otras maneras. No se trata de dónde vienes y como te ves. Se trata de lo que haces y como eres de personalidad. Tu actitud te define más como persona que tu país de nacimiento. Con eso podrás ver que es fácil distinguirse en cualquier lugar si te enfocas y confías en ti mismo siguiendo tus planes para tu propio único futuro.



Melanie Danoviz