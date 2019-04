Beloved TV Hosts Lili Estefan and Raúl de Molina along with People en Español Editor-in-Chief Armando Correa Will Announce this Year’s List LIVE on Thursday, May 2nd at 4 p.m. ET on Univision

“El Gordo y la Flaca”, el popular programa de entretenimiento de Univision y ganador del Emmy®, se une a People en Español para anunciar “Los 50 más bellos”, el número más esperado del año de la revista.

El editor en jefe de People en Español, Armando Correa, se une a los conductores de “El Gordo y la Flaca” Lili Estefan y Raúl de Molina para anunciar EN VIVO qué celebridades figurarán en la prestigiosa lista de este año, con el tema La ola latina, que otorga reconocimiento y celebra generaciones pasadas y recientes de celebridades hispanas en música, televisión y cine, entre otros campos. Con clase y un toque elegante, engalanan la popular portada las celebridades Kate del Castillo, Yalitza Aparicio, Natti Natasha, Gina Rodriguez e Eiza Gonzalez.

El popular número de People en Español llegará a los quioscos el viernes, 3 de mayo.

CUÁNDO: Jueves, 2 de mayo de 2019 a las 4 p.m. Este/Pacífico (3 p.m. Centro)



DÓNDE: Univision