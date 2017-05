Boy’s Varsity Soccer se reúne en la celebración de su CIF Southern State Regional Championship placa.

Foto cortesía de Gerry Gamez



Clasificado 3ro en la nación y 1ro en el estado, el equipo de fútbol de los muchachos de la High School secundaria de Godinez Fundamental otra vez sostiene el título de los campeones de CIF y mucho más.

Después de una temporada desafiante, no sólo los muchachos trajeron el título de campeones de CIF, pero también trajeron a casa el título de CIF Southern California State Championship División Regional II, haciendo la Nación de Grizzly y la comunidad extática. Estos logros han permitido al equipo pasar de ser el décimo puesto en el estado a tener un rango de número 1.

“No podrían haber terminado la temporada mejor”, exclamó Eduardo Cruz.

Cruz fue uno de los muchos aficionados que animaron al equipo en su camino a la victoria. A pesar de los juegos que se jugaban bajo condiciones de clima frío, en lugares como San Luis Obispo y Downey, o en las noches de la escuela, muchos Grizzlies mostraron su apoyo con camisas personalizadas, carteles y más.

El primer juego se jugó contra los Steelers de Fontana en el Complejo Deportivo de Santa Ana, donde ganaron con una puntuación asombrosa de 5-1.

Su segundo partido contra San Luis Obispo (SLO), jugó cinco horas en SLO, con el único gol del partido anotado por su jugador defensivo, el mayor Ernie Macias (# 18) con un marcador final de 1-0.

El tercer partido CIF contra Corona Del Mar High School fue una victoria, con un resultado final de 2-0.

“Mis expectativas eran volver a hacer historia y ganar CIF; Lo queríamos mal “, dijo el mayor Alex Peñaloza, el portero y capitán del equipo.

La ardiente semifinal preparó a los muchachos para su partido final CIF ante la Valencia High School. El juego no fue tan nervioso que arruinó y resultó en una victoria de Grizzly de 4-0.

El delantero junior Andy Sosa (# 6) creía que “ganar CIF me empujó a trabajar más duro este año porque, como equipo, queríamos tener la buena sensación del año pasado”.

Ahora era hora de que el equipo continuara su viaje a las Regionales Estatales.

Con la ventaja de tener todos sus partidos regionales del estado jugados en su campo casero en el complejo de los deportes de Santa Ana, la primera ronda estaba contra la academia de la cresta del barranco donde los muchachos ganaron con una cuenta 3-0.

Los chicos también vencieron al Valencia High School por tercera vez esta temporada, con una puntuación de 3-0 durante las semifinales regionales.

Entonces todo vino abajo al juego final … Finales regionales del estado.

El partido contra el Santa Maria High School, no salió bien. Los aficionados se sorprendieron cuando durante la primera mitad del partido, el equipo contrario anotó contra Godinez. Sin embargo, a siete minutos de la segunda mitad del partido, Ibarra (# 9) anotó el primer gol del equipo. Su meta fue seguida por Arzate (# 21) cabecera. Sin los Santos anotando más goles, Godinez derrotó a Santa María con el gol final de Ibarra.

Fue realmente un juego que hizo historia, la historia de Godinez.

Gran parte del éxito del niño es un reflejo de la dedicación del entrenador en jefe Rubén Fernández a su equipo. “Ha sido un gran año y realmente apreciamos el apoyo de todos los estudiantes y el personal y la administración que van a los juegos, nos siguiendo en los viajes por carretera, y el apoyo que la escuela ha dado al programa de fútbol”.

Peñaloza afirmó con orgullo: “Nuestro equipo se ha preparado de múltiples maneras desde la temporada pasada, como trabajar duro en la sala de pesas, entrenar duro en el campo de práctica y estudiar diferentes tácticas de fútbol”. metas.

Con un anillo de CIF en sus dedos una vez más, el equipo de fútbol de los muchachos de GFHS definitivamente logró sus sueños.