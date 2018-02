La tercera fue la vencida para los Philadelphia Eagles, también conocidos últimamente como los Under Dogs, por haber llegado como franquicia no favorita al Super Bowl. Y es que tras un cerrado y emocionante encuentro los Eagles se impusieron 41 a 33 a unos Patriots que buscaban, mucho más que ser bi campeones, sino también igualar en campeonatos a Pittsburgh. Tanto Eagles como Patriots lucieron casi perfectos al momento de ejecutar sus jugadas ofensivas, originando que rompieran el récord de yardas totales combinadas en un Super Bowl, con 1.151. Con este triunfo las Philadelphia Eagles se hacen de su primer trofeo Vince Lombardi, luego de no conseguirlo en dos ocasiones ante los Oakland Raiders en 1981 y en 2005 ante los mismos New England Patriots.

Con las ganas, así dejaron a Tom Brady luego de un fatídico balón suelto en los últimos instantes del partido, lo que sepultó cualquier aspiración de obtener el bicampeonato para los “Pats”.

Con ello Brady no pudo obtener su sexto anillo del “gran juego”, pese a que su equipo lo intentó hasta el último segundo del encuentro, lo que emocionó a sus seguidores quienes vieron la posibilidad de alargar el juego no tan lejana.

El final del juego fue cardiaco al igual que impresionante, pues Tom Brady lo intentó con un pase de más de 40 yardas, de haberse concretado se habría alargado el juego y el momento anímico hubiera sido de los Patriots, milagro que al final no se hizo realidad.

El MVP del Super Bowl fue el quarterback de Philadelphia Nick Foles.

Algunos récords igualados o superados en esta edición del Super Bowl:

– Sólo hubo una captura, de Burton que provocó un balón suelto de Brady, empatando con la menor cantidad en la historia del Super Bowl.

– Brady conectó con el ala cerrada Rob Gronkowski dos veces para touchdown, empatando a Joe Montana y Jerry Rice (12) como la pareja de mariscal-receptor con más anotaciones en la historia de la fase final.

-Brady se convirtió en el primer mariscal de campo en la historia del Super Bowl que supera las 400 yardas aéreas antes del último cuarto y es el primero que supera esa marca en dos ocasiones.

-El corredor James White, de los Patriots, anotó su cuarto touchdown en un Super Bowl, empatado con la tercera mayor cantidad de todos los tiempos, detrás de los legendarios Rice (ocho) y Emmitt Smith (cinco).

– Como símbolo del gran triunfo de los Eagles y derrota de los Patriots quedó la pareja formada por el corredor LeGarrette Blount y el defensivo Chris Long, que se convirtieron en los primeros jugadores en la historia en ganar el Super Bowl en temporadas consecutivas enfrentando a su exequipo, luego de consagrarse campeones del 2017 con Nueva Inglaterra en Houston.

Tom Brady no pudo quedarse con el balón tras la jugada de engaño

Carson Wentz y Nick Foles, quienes son QB de Eagles compartieron el triunfo

Gronkowski de los Patriots abandona el terreno tras caer ante Eagles

Justin Timberlake amenizó el medio tiempo

Nick foles atrapó el pase para TD que le lanzó Trey Burton

Nick Foles y su hija tras ser nombrado MVP