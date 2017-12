La trasmisión en vivo de “¡Feliz 2018!” se inicia en la víspera de Año Nuevo a las 9 p.m. ET/8 p.m. CT/6 p.m. PT, con actuaciones especiales de Banda el Recodo, Bad Bunny, Bronco, Carlos Vives, Chiquis, Chyno, Ha*Ash, Karol G, Leslie Grace, Luis Coronel, Mau y Ricky, Olga Tañón, Pitbull y Sebastián Yatra

La celebración de Año Nuevo continúa con la trasmisión del 129no Desfile de las Rosas el lunes, 1 de enero a las 11 a.m. ET/10 a.m. CT/8 a.m. PT.

QUÉ: Univision invita a todos a celebrar el Año Nuevo con sus muy esperadas trasmisiones especiales en vivo, que cuentan con presentaciones de celebridades, estelares actuaciones musicales y mucho más.

“¡Feliz 2018!” da inicio a las celebraciones con una trasmisión en directo desde la ciudad de Nueva York, Disney California Adventure, Las Vegas y San Antonio. Las personalidades de Univision Raúl de Molina, Alejandra Espinoza, Adriana Monsalve, Pamela Silva-Conde, Poty Castillo y Borja Voces conducirán el programa desde Times Square, mientras que Alan Tacher, Edgar Martínez y Ximena Córdoba compartirán la emoción en Disney California Adventure.

Además, Lourdes Stephen recibirá el Año Nuevo con las actuaciones musicales de Banda el Recodo, Bad Bunny, Bronco, Carlos Vives, Chiquis, Ha*Ash, Karol G, Luis Coronel, Mau y Ricky, Olga Tañón y Sebastián Yatra en Las Vegas, y Tony Dandrades y Francisca Lachapel presentarán el especial de Año Nuevo desde Miami y San Antonio, respectivamente.

El entretenimiento en vivo de “¡Feliz 2018!” de Univision incluye presentaciones especiales de Pitbull en Miami y Chyno y Leslie Grace en Times Square.

La trasmisión del “Desfile de las Rosas” regresa a Univision el primer día del año con espectaculares carrozas con flores, bandas y unidades ecuestres. Bajo la conducción de Maity Interiano y León Krauze, el especial anual del Torneo de las Rosas se trasmitirá en vivo de costa a costa desde Pasadena, California.

Conocido como la celebración de Año Nuevo de Estados Unidos, este emblemático desfile cuenta con millones de televidentes en todo el mundo. Toma casi un año construir las carrozas que ahora incluyen animaciones computarizadas de alta tecnología y materiales naturales exóticos que provienen de diferentes partes del mundo. Antes del Desfile de las Rosas, el programa de antesala “Conteo al Desfile” estará a cargo de la presentadora de noticias Andrea González de Univision Los Ángeles, el reportero de “Despierta América” Luis Sandoval y la locutora de Univision Radio Evelyn Sicairos.

CUÁNDO: Domingo, 31 de diciembre de 2017

“¡Feliz 2018!” – 9 p.m. Este/8 p.m. Centro/6 p.m. Pacífico

Lunes, 1 de enero de 2018

“Conteo al Desfile” – 10 a.m. Este/9 a.m. Centro/7 a.m. Pacífico

“Desfile de las Rosas” – 11 a.m. Este /10 a.m. Centro /8 a.m. Pacífico

DÓNDE: Los especiales “¡Feliz 2018!”, “Conteo al Desfile” y “Desfile de las Rosas” se trasmitirán por Univision.