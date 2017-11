Incredicoaster es el centro de Pixar Pier, que se inaugurará con cuatro vecindarios temáticos durante el Pixar Fest en el Disneyland Resort.

Anaheim, Ca. 2 de noviembre de 2017 – Los maravillosos mundos de Pixar tendrán un nuevo hogar en Disney California Adventure Park cuando Pixar Pier abra sus puertas en el verano de 2018, transformando el área que hoy se conoce como Paradise Pier, gracias al nuevo e emocionante Incredicoaster, cuatro nuevos vecindarios, nuevo e incomparable entretenimiento y comida, bebidas y productos temáticos. En este paseo costero del Disneyland Resort, los visitantes podrán vivir las historias de Pixar y compartirlas con sus personajes de forma novedosa e increíble.

Pixar Pier, un área permanente en la costa sur de Paradise Bay, debutará durante el Pixar Fest, un evento de tiempo limitado que dará inicio el 13 de abril de 2018. La nueva área temática Pixar Pier presentará la nueva e increíble montaña rusa, el Incredicoaster, además de cuatro fantásticos vecindarios donde los visitantes se adentrarán en la encantadoras historias de Pixar.

El primer vecindario se inspira en el filme de Disney·Pixar “The Incredibles”, y abrirá sus puertas en el verano de 2018, con el Incredicoaster. La montaña rusa que ahora se conoce como California Screamin’ se convertirá permanentemente en el Incredicoaster, que invitará a sus pasajeros a un área de embarque con estilo modernista, donde abordarán a vehículos con una imagen distintiva y novedosa. Nuevos momentos y escenas con los personajes y novedosos efectos especiales, así como una nueva partitura musical conectarán la historia de la atracción con la de “The Incredibles 2”, de Pixar, que se estrenará el 14 de junio de 2018.

El vecindario inspirado en “Toy Story”, de Disney•Pixar, será construido alrededor de la popular atracción Toy Story Mania!. Los visitantes también podrán descubrir una nueva atracción para toda la familia en otro novedoso vecindario inspirado por “Inside Out”, de DisneyPixar, que se dará a conocer en un futuro próximo.

Otro vecindario novedoso celebrará la colección de las historias favoritas de Pixar de los visitantes. Mickey’s Fun Wheel se convertirá en Pixar Pal-A-Round, con cada una de las 24 góndolas mostrando un personaje de Pixar distinto, mientras la cara icónica de Mickey Mouse continuará desplegando felicidad a través de esa área del Paradise Pier. En Games of the Boardwalk, que actualmente incluye un juego llamado Bullseye Stallion Stampede, los visitantes podrán encontrar juegos inspirados en los personajes de Pixar. Nuevos juegos incluirán personajes de “A Bug’s Life”, “La Luna” y “WALLE”.

Con el fin de prepararse para estos grandes cambios, varias atracciones cerrarán el 8 de enero: California Screamin’, King Triton’s Carousel, Mickey’s Fun Wheel, Games of the Boardwalk y Sideshow Shirts.

El restaurante Ariel’s Grotto y el Cove Bar se transformarán en un salón con la temática Pixar que ofrecerá extraordinarias visitas de Paradise Pier y el nuevo Pixar Pier. Tanto Ariel’s Grotto como Cove Bar cerrarán el 8 de enero. El Cove Bar reabrirá brevemente en abril antes de su transformación permanente. Se recomienda que los visitantes que deseen hacer reservaciones de paquetes de cena para “World of Color” consideren tanto el Carthay Circle Restaurant como el Wine Country Trattoria.

Las áreas restantes del Paradise Pier original, incluyendo Paradise Gardens, Silly Symphony Swings, Jumping Jellyfish, Goofy’s Sky School, Golden Zephyr y The Little Mermaid ~ Ariel’s Undersea Adventure, se convertirán en una nueva área temática llamada Paradise Park.

La inauguración de Pixar Pier se sumará a la diversión del Pixar Fest, una celebración de la amistad que dará inicio el 13 de abril de 2018. Pixar Fest incluirá un nuevo espectáculo de fuegos artificiales, “Together Forever – A Pixar Nighttime Spectacular”; el regreso del desfile “Pixar Play Parade”, por primera vez en el Disneyland Park; el regreso de “Paint the Night”, esta vez en Disney California Adventure, y con nuevos elementos en cada uno de los desfiles. Además, los visitantes se encontrarán con amigos de sus filmes favoritos de Disney•Pixar, como “The Incredibles”, “Inside Out” y “Toy Story”, además de comida y bebida temáticas por todo el resort, así como artículos exclusivos del Pixar Fest a la venta.

Todos estos cambios emocionantes se unen a las atracciones y entretenimiento ya existente en ambos parques que ya incluyen algunos de los personajes y atracciones favoritas de Pixar.

En Disneyland

– Buzz Lightyear Astro Blasters: En esta atracción interactiva, los visitantes disparan rayos láser de fuego para luchar contra el malvado Emperador Zurg, quien trata de robar las baterías de unos juguetes indefensos.

– Finding Nemo Submarine Voyage: Los visitantes se sumergen en un viaje submarino para explorar el mundo de Nemo y sus amigos bajo el agua.

– “it’s a small world”: Woody, Jessie y Bullseye de “Toy Story” forman parte del considerable número de juguetes y muñecas o muñecos que se pueden encontrar en esta clásica atracción.

– Encuentros con los amigos de Pixar: Los visitantes pueden continuar conociendo a Mérida, la estrella de “Brave”, en Fantasyland, y Woody y Jessie, de “Toy Story”, en Frontierland.

– “Fantasmic!”: Los personajes favoritos de Pixar aparecen al final de “Fantasmic!, cada noche en Rivers of America.

En Disney California Adventure

– Cars Land: Los visitantes pueden adentrarse al mundo de Radiator Springs con tres atracciones, además de entretenimiento, tiendas y restaurantes localizados en 12 acres.

– Toy Story Mania!: Los visitantes se reducen al tamaño de juguetes y apuntan a objetos para ganar puntos en esta atracción en 4D inspirada en los clásicos juegos de carnavales y que es presentada por los personajes de los filmes de “Toy Story”.

– “a bug’s land”: Reduciéndose al tamaño de un bicho, los visitantes se sumergen en este mundo poblado de atracciones aptas hasta para los más pequeños.

– Monsters, Inc. Mike & Sulley to the Rescue!: Los visitantes se suben a un taxi que los lleva a una aventura a toda velocidad a través de Monstrópolis, con Mike y Sulley en busca de su amiguita humana, Boo.

– Turtle Talk with Crush: Crush, la tortuga marina de “Finding Nemo”, interactúa con los visitantes en vivo, en tiempo real, llevando a cabo conversaciones animadas.

– “World of Color”: Personajes de “Finding Nemo”, “WALL-E”, “Toy Story”, “Up” y “a bug’s life” aparecen en este espectáculo nocturno que combina animación, música, luces y colores con más de 1,200 fuentes.

– DJ’s Dance ‘n Drive: Una fiesta de baile interactiva en Cars Land invita a los vistantes a moverse al ritmo de la música.