Mesa de Redacción Miniondas/FarándulaUSA

¿Cuántas parejas celebran en El Día del Amor?

De acuerdo con consejeros matrimoniales, psicólogos, astrólogos, meseros restauranteros y vendedores de flores, en San Valentín miles de parejas celebran esta fecha de manera especial porque es el día que alguna vez en años anteriores escogieron para conocerse en una primera cita, declararse para iniciar un noviazgo, ¡y hasta para entregar el anillo de compromiso y poner fecha de matrimonio!

En momentos como ese siempre, repito, ¡siempre!, las flores están presentes.

Pero, de acuerdo con floristas como Erika Lili, entrevistada a propósito del significado de las flores, “no será nunca lo mismo regalar una sola flor que un ramo de flores, llegar a una cita con un arreglo floral o con una planta viva con una o varias flores brotando de ella”.

De hecho, -continúa explicando Lili- cada flor tiene su propio significado asociado con su nombre, su aroma, su color y la forma en que se presenta, ya sea solitaria en un estuche, en docena en ramo floral envuelto en fino papel, un arreglo diseñado artísticamente por un/una florista experto/a, o llegar a cita con una planta floreada.

“Las flores tienen significado propio”, sentencia Lili, “con ella expresamos sentimientos que a veces no nos atrevemos a decir con palabras, y que nos ayudan a reforzar lazos de amor y/o amistad.

Según su color, las flores tienen distintos significados, son vehículos de expresión de un sinfín de declaraciones de sentimientos diversos como el amor, la ternura, la pasión, la amistad sincera, o el inicio de una etapa nueva en la relación, como pasar de la amistad al noviazgo, del noviazgo al compromiso matrimonial, o para sugerir una noche de pasión: Variedad de sentimientos que expresamos regalando belleza…

A continuación el significado y uso asociado con las flores de la A a la ROSA:

Adelfas: Para seducir a alguien en la primera cita.

Aciano: Es la flor ideal para enviar un mensaje de sentimientos puros y delicados, es perfecta para los tímidos, para confesar sutilmente su amor.

Alelí: Belleza duradera que permanece en el tiempo.

Amarilis: Belleza radiante.

Azahar: Flor del naranjo, tiene un perfume delicioso y una gran belleza. Significa pureza, castidad, inocencia. ¡¡Un ramo de azahar para las novias el día de la boda es un adorno precioso!!!.

Azalea: Templanza, alegría de amar: mi corazón es feliz.

Camelia: Belleza perfecta. “Eres la más bella y me has elegido a mí y te querré siempre”.

Crisantemo: Eternidad. Blanco: verdad. Amarillo: amor rechazado. Rosa: amor frágil. Rojo: te amo intensamente.

Cyclamen: Timidez.

Dalia: Gracias por estar siempre a mi lado, regalar un ramo de Dalias es un símbolo de gratitud: “Muchas gracias por tu ayuda”.

Francesilla: Seducción.

Gardenia: Sinceridad.

Geranio: Soy feliz de tenerte. Blanco: amor puro y sincero. Rojo: no te puedo sacar de mi cabeza. Rosa: estoy enamorado de ti.

Girasol: Arrogancia.

Gladiolo: Me has llegado al corazón. Si te regalan un ramo con un gladiolo en el centro, el número de flores que tiene significa la hora a la que has quedado con tu amor.

Hiedra: Fidelidad.

Jacinto: Juego: eres preciosa, la más hermosa. Blanco: me hace muy feliz haberte conocido. Rojo: alegría del amor.

Jazmín: Con su aroma embriaga sus sentidos, te lleno de besos. Blanco: nuestro amor siempre dulce. Amarillo: amor fuerte, intenso, apasionado. Rojo: deseo apasionado.

Lilas: Nacimiento del amor entre dos personas, mi amor por ti está despertando. Blancas: amor idealizado y naciente. Malvas: mi corazón te pertenece. Rosas: primer amor.

Lirios: Símbolo de amor, das alegría a mis días. Blanco: pureza. Amarillo: falsedad. Rojo: amor ardiente.

Madreselva: Afecto generoso. Blanca o rosa: lazos de amistad o de amor.

Magnolia: Alegría y dignidad. Amarilla: fidelidad. Rosa: amor tímido.

Margarita: Inocencia, pureza. Te quiero, eres la más hermosa. Blanca:seducción.Rosa:amor tímido e inocente. Azul: fidelidad.

Mimosa: Amor secreto, nadie sabe aún que te quiero muchísimo.

Narciso: Respeto

Nardo: Placeres peligrosos.

Nenúfar: Eres de hielo, no te puedes imaginar lo mucho que te quiero.

No me olvides: Amor sincero, verdadero.

Orquídea: Seducción y sensualidad. Perfección. Eres el objeto de mis deseos

Pensamientos: Solo pienso en ti, pensamiento afectuoso. Blanco: amor que comienza. Azul: confío en tu amor. Rosa: te soy fiel.

Peonia: Timidez.

Prímulas: Primer amor, yo solo te he amado a ti.

Tulipán rojo: Declaración de amor: mi amor es sincero.

Violeta: Modestia, amor oculto, delicado.

Verónica: Pérsica, fidelidad.

Las Rosas: Es la flor que simboliza el amor por excelencia, el romanticismo y la fidelidad. Es la flor más usada, ¿quién no ha regalado nunca un ramo de rosas? Según su color, la rosa tiene también diferentes significados:

La rosa blanca: Inocencia, soy digno de ti y de tu amor. Amor puro y eterno, para toda la vida, por eso en las bodas se utilizan las rosas blancas, símbolo de la unión de ese matrimonio para siempre. Regalando unas rosas blancas a un amigo enfermo, también acertaremos, le estamos diciendo que nos preocupamos por él, estamos en todo momento pendientes de su recuperación.

Rosa amarilla: Celos, pero también es la luz del sol, y significa alegría, energía, inteligencia, amistad. Son perfectas para los amores adolescentes.

La rosa lavanda: Me he enamorado locamente de ti, en un instante, ha sido un flechazo.

La rosa rosa: Amor verdadero, dulce. Amistad, cariño, agradecimiento.

La rosa roja: Amor terrenal, pasional. Símbolo del amor y de la pasión. Regalando un ramo de 12 rosas rojas estamos queriendo decir que te cases conmigo.

Así que ¡a regalar flores!

Fuente: Miniondas/FarándulaUSA, saviasdecor.com, Et. Alius

Foto: asergeev.com