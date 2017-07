Mientras la mayoría de la gente se prepara para iniciar sus deberes cotidianos una figura atlética se deja ver en las instalaciones de track and field de UCLA. Alrededor de las 6:30 am como cada mañana durante 6 intensas semanas Raymundo “Sugar” Beltrán inicia el día corriendo tratando de mantener la mejor condición física posible. La corrida matutina consiste en distancia y velocidad es decir por cada 2 vueltas a la pista olímpica seguida por un trote veloz de 100-200 y 300 metros. Raymundo recién cumplió 36 años y se encuentra en su mejor momento buscar un nocaut consecutivo desde su pelea no contest contra Takahiro Aho en Mayo del 2015 en Las Vegas. Después se despachó en Texas a Iván Nájera con record de 16-2 su rival siguiente Miguel Ángel Mendoza con record de 23-8-2 no fue pieza para el Sinaloense y cayo noqueado

peleas transmitidas por Telefutura e Univisión deportes continuo noqueando de manera espectacular a la estrella en ascenso de la cadena Mundial Show time Mason Menard que venía de conseguir 2 espectaculares nocauts pero con Raymundo no pudo y termino con el sueño de Menard con record 32-1 pelea celebrada en Omaha, Nebraska. Beltrán se adjudicó los titulares vacantes de NABF y WBO NABO de peso ligero 135 libras. Ya en 2017 y haciendo defensa de sus títulos contra el popular y agresivo Jonathan Maicelo 25-2 que venía de propinar un gran nocaut al Mochitense José Félix Jr. y venía con todo contra Beltrán pero una vez más la experiencia y fuerza en su volado de izquierda y sacaron a Maicelo en camilla al hospital del Madison Square Garden New York. Ambas peleas transmitidas por HBO y TV Azteca en México. El siguiente rival en turno será el ex-campeón mundial superpluma Bryan “Tiquito “Vásquez 35-2 el 5 de Agosto desde el Microsoft Theatre de Los Ángeles CA. Una velada transmitido en vivo por ESPN a nivel internacional y sera el respaldo de Lomachenko contra Marriaga es Beltrán el vengador Mochitense pues Vásquez venció también en 2014 a Feliz Jr. en la actualidad Raymundo se encuentra luchando no solo en el ring si no también con Emigración tratando de conseguir su residencia permanente en USA y como requisito tiene que ganar un campeonato mundial.

JB/HugoAcosta/FarandulaUSA