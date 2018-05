Los Reconocimientos Internacionales de Libros de Latinos (International Latino Book Awards) son un reflejo de el rápido crecimiento de los Latinos en los Estados Unidos. Estos Reconocimientos se han convertido en los más grandes en la categoría de Premios Culturales para Latinos en los Estados Unidos, y este año con los 232 finalistas en 93 categorías se reconocerá la grandeza de 2.636 autores y editoriales en las últimas dos décadas. La magnitud de estos Reconocimientos son prueba de que los libros escritos por y para Latinos tienen una demanda muy elevada en el mercado. En el 2018 los Latinos gastarán más de $725 millones en libros en Inglés y en Español.

Este año 2018, los finalistas a la entrega anual número 20 de los International Latino Book Awards son otro reflejo del crecimiento de la calidad de los libros escritos por y para Latinos. Este año 205 jueces evaluaron los libros participantes. Ellos mencionaron lo difícil que fue elegir los finalistas debido a la buena calidad de todos los libros. Algunos de sus comentarios incluyeron: “¡Excelente! El autor envuelve al lector con la narración de la historia.” “Me encantó el libro. Es una historia que impacta.” “Ilustrado de una forma extraordinaria y me encantó el hecho de que es bilingüe.” “Fascinante historia.” “Gracias por la oportunidad de servir como juez. Cada año me inspiro de los autores y del trabajo que comparten con todos nosotros.”

Nuestros jueces incluyen bibliotecarios, educadores, profesionales de medios, ganadores del Pultizer Prize y hasta oficiales electos. Estos Reconocimientos incluyen a libros en Inglés, Español y Portugués. Los finalistas son de todo Estados Unidos y Puerto Rico, así como también de otros 20 países.

Los Reconocimientos son presentados por Latino Literacy Now, una organización sin fines de lucro fundada en 1997 por Edward James Olmos y Kirk Whisler. Otros programas de Latino Literacy Now incluyen: el próximo número 65 Latino Book & Family Festival en MiraCosta College de Oceanside; la International Society of Latino Authors ahora cuenta con 120+ miembros; Education Begins in the Home ha impactado el alfabetismo de 60,000+ personas; Changing the Face of Education está realizando un estudio exhaustivo sobre la necesidad de tener más diversidad en el ámbito educativo; y el Award Winning Author Tour tendrá más de 10 eventos en el siguiente año. Los programas de Latino Literacy Now han impactado a más de un millón de personas. Alrededor de 350 voluntarios han donado un estimado de 14,000 horas de servicio en lo que va del año.

La Ceremonia de Reconocimiento se llevará acabo el día 8 de septiembre de 2018 en Los Ángeles en el Domínguez Ballroom, California State University Dominguez Hills. Nuestros principales patrocinadores incluyen AALES, American Library Association, Atria Publishing, Book Expo America, California State University System, California State University Dominguez Hills, California State University San Bernardino, Entravision, Las Comadres de las Americas, Libros Publishing, Los Angeles Community College District, MAOF, REFORMA, Scholastic Books, y Visa.