SINTOMAS DE ERGE

El síntoma más común del ERGE en los adultos es la indigestión acida – una sensación de ardor en el pecho o en el abdomen. Algunas veces se puede sentir el sabor del líquido del estómago en la parte posterior de la boca. ERGE no es solamente un problema de adultos, también afecta a los niños. La mayoría de los niños se curan solos, pero algunos necesitan tratamiento. En niños mayores y adolescentes, la ERGE puede generar acidez y malestar en el estómago pero muchos no tienen indigestión acida. En general los niños con ERGE tienen una toz seca, síntomas como el asma o dificultad tragar.

Si ERGE no se trata, puede conducir a problemas de salud más serios. En algunos casos, se requieren medicinas o cirugía. Sólo una minoría de las personas necesitan cirugía para corregir ERGE. Personas con ERGE o que tienen síntomas deben ver a su médico.

¿Qué puede causar ERGE?

Varios factores pueden explicar porque el reflujo ocurre como la posición de su cuerpo luego de comer, el tamaño de la comida y el tipo del alimento que consume. Otras cosas que pueden aumentar su riesgo incluyen:

• Hernia de hiato (parte superior del abdomen) que puede ocurrir en personas de cualquier edad

• Embarazo a causa de presión en el abdomen y cambios hormonales

• Obesidad a causa del aumento de presión en el abdomen

• Fumar

• Diabetes

• Boca seca

Alimentos que pueden empeorar los síntomas

• frutas cítricas

• chocolate

• bebidas con cafeína o alcohol

• ajos y cebollas

• comidas fritas

• menta

• comidas picantes

• comidas con jitomate como espagueti,

salsa y pizza

Si tengo estos síntomas ¿Qué puedo hacer?

• Evite bebidas alcohólicas

• Evite comidas condimentadas, grasosas o ácidas

• Trate de identificar los alimentos que le causan acidez

• Coma porciones mas pequeñas en las comidas

• Evite acostarse después de comer. Espere cuando menos 3 horas antes de acostarse.

• Mantenga su cabeza elevada en su cama si tiene acidez seguido mientras duerme.

• Pierda peso si es necesario

• Utilice cinturones flojos y ropa no muy apretada. Ropa que este muy apretada en la cintura puede poner presión en el abdomen o en la parte inferior el esófago.