Rihanna se ha quedado muy sorprendida al descubrir en Internet la existencia de una persona que parece un clon suyo. La artista compartió en sus redes sociales la foto de una niña que bien podría ser ella hace unos años, pero no lo es. «Casi se me cae el teléfono. ¿Cómo?», escribía la intérprete de We Found Love junto a la imagen. La doble de la cantante es una modelo infantil que tiene siete años y se llama Ala’a. Su madre, Bria Kay, fue quien subió a las redes varias fotos de la pequeña en las que se puede observar su asombroso parecido con la estrella de Barbados. Etiquetó a Rihanna y así fue cómo ella hizo el hallazgo.