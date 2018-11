US Weekly ha revelado lo que muchos se han preguntado estas últimas semanas: ¿Por qué Maroon 5 y no Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl?, al parecer, el grupo que lidera Adam Levine no era la primera opción de la organización. “La NFL y Fox a quien querían de verdad era a Rihanna actuando en Atlanta”, compartieron fuentes cercanas del evento a la publicación. “Se lo ofrecieron, pero dijo que no por la controversia del arrodillamiento. Ella no está de acuerdo con la posición de la NFL. Ella apoya a Colin Kaepernick”.

Rihanna se suma así al movimiento de apoyo contra el racismo sistemático que inició el quarterback quien no ha competido en la Liga Nacional de Fútbol Americano desde 2016, cuando comenzó a hincar la rodilla durante el himno nacional.

Lo hizo en señal de protesta por la brutalidad policial y la opresión contra la comunidad afroamericana, acompañado por varios compañeros y en el marco del movimiento Black Lives Matter. El caso de Kaepernick está en los tribunales, el jugador decidió demandar a la NFL y a sus propietarios por un delito de conspiración en octubre de 2017, alegando que se habían puesto de acuerdo para impedir su fichaje por cualquier equipo en respuesta a su activismo.

Amy Schumer apoya protestas de jugadores de la NFL

Amy Schumer anunció que este año no saldrá en ningún comercial para el Super Bowl, en una muestra de apoyo al ex quarterback de la NFL Colin Kaepernick y a su protesta contra el racismo. La comediante y actriz explicó su postura el viernes en su cuenta de Instagram y desafió a los jugadores blancos de la NFL a hincarse en señal de protesta. “De otra forma, ¿cómo no son cómplices?”, escribió. Schumer añadió que le comentó a su equipo que no aparecería en ningún tipo de publicidad para el evento más esperado del fútbol americano. Agregó que se da cuenta que eso puede parecer como “un sacrificio privilegiado, pero es todo lo que puedo hacer”.

Diddy, Jessica Seinfeld y Christie Brinkley la apoyaron. En 2016, Schumer salió junto con Seth Rogen en una campaña publicitaria con temas políticos para Bud Light, llamada “Raise One to Right Now”, que se transmitió durante el Super Bowl L.