Un nuevo sabor de RITZ yego a la mesa para desaparecer al instante!

La riqueza de RITZ en un fino y crujiente, Horno-cocido – no fritos – Chip

A partir de hoy, hay un nuevo chip en la ciudad de la marca de cracker nº 1 en Estados Unidos – RITZ. Como un chip deliciosamente fino y crujiente que es horno a la perfección, RITZ Crisp & Thins ofrece a los fans un nuevo sabor para traer riqueza extra a cualquier reunión social con amigos y familiares. En un tazón o directamente de la bolsa, estos chips no necesitan acompañamiento.

RITZ Crisp & Thins ya está disponible en cuatro variedades deliciosas: Sal de Mar, Queso Crema y Cebolla, Bacon y Sal y Vinagre. La oferta, que vio por primera vez el éxito en el Reino Unido, responde a la demanda de los consumidores de mejores opciones de chip para usted con sabor espectacular. RITZ Crisp & Thins combina las patatas y el trigo, laminados finos y horneados al horno para mayor aireación y crujido, con un 50 por ciento menos de grasa que las patatas fritas regulares principales. Este bocadillo crujiente y delicioso nuevo sabor es para todos aquellos que aprecian las pequeñas cosas que hacen la vida rica.

” From March Madness parties to summer barbecues and everything in between”, RITZ ha sido un pilar de la mesa de fiestas desde 1934, dijo Lauren Sella, directora de RITZ Equity para Norteamérica. “Estamos emocionados de construir sobre la herencia icónica de RITZ con algo distintamente nuevo, y estamos seguros de que, con sólo un bocado de RITZ Crisp & Thins, nuestros fans compartirán nuestro entusiasmo. Este es un chip que es fino y crujiente, Perfecto para masticar, y los sabores ricos lo llevan al siguiente nivel, es diferente a cualquier cosa que RITZ haya ofrecido antes”.

RITZ Crisp & Thins ya está disponible en determinados minoristas por un precio sugerido de $ 3.69. Los paquetes de un solo servicio también están disponibles en tiendas de conveniencia por un precio sugerido de $ 1.49. La línea se une a un portafolio que incluye RITZ Crackers, RITZ Bits y RITZ Toasted Chips.

Para más información sobre la marca y los nuevos productos, consulte www.RITZCrackers.com or visit https://www.facebook.com/RITZCrackers and https://www.instagram.com/RITZCrackers