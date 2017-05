La segunda noche de Las Batallas en La Voz Kids estuvo llena de grandes avances para todos los participantes, pero también de decisiones difíciles para los coaches, quienes ayer hicieron triunfadores a Roger Pascoe, Azul, Saribeth, Saúl Navarro, André Real y Kymberly Chavarría.

El equipo amigos inició el primer encuentro musical de la velada, para lo cual subieron al ring Roger Pascoe, Luis Ángel y las gemelas Valentina y Regina Pérez, quienes mostraron su talento con el tema Nunca voy a olvidarte, del cual resultó triunfador el representante de Poza Rica, Roger Pascoe.

André Real fue el vencedor de la siguiente batalla de Maluma Family; él midió su fuerza vocal frente a Ximena González y Katia Saavedra con el tema In the night. Al final del encuentro, muy conmovido por la eliminación de sus compañeras, André les dejó un alentador mensaje.

Rosario se vio nuevamente en aprietos luego de tener que decidir entre Azul, Renata López y Jennifer Brown, quienes interpretaron Para volver a amar; al final, la cantante española decidió que Azul avanzara en esta competencia.

Agustín Jethro, Saúl Navarro y Slendy prepararon Si no te hubieras ido para mostrar su talento arriba del ring; los tres resultaron extraordinarios para sus coaches, pero por estrategia Emmanuel y Mijares se quedaron con Saúl.

Nada fue un error fue la melodía que Rosario eligió para poner a prueba a Karol González, Saribeth y Grecia, sin embargo, la combinación puso en aprietos a Rosario, pues fue muy complicado para ella decidirse por Saribeth, por el destacado desempeño de las tres pequeñas.

Maluma cerró con broche de oro este programa con una batalla de titanes y para ello eligió un reto muy elevado, la interpretación de I have nothing (No tengo nada); los elegidos para ello fueron Irenika Moro, Kymberly Chavarría y Aarón Durán. La ganadora fue Kymberly.

Por otro lado, los coaches del equipo amigos, Emmanuel y Mijares, así como su asesor, Julión Álvarez, unieron sus estilos y voces para interpretar en el escenario de La Voz Kids Decide tú, Baño de mujeres y Bella señora.

Próximos castings de La Voz… México y La Voz Kids

Durante el mes de mayo se realizará el casting de La Voz… México y La Voz Kids

en diferentes plazas:

El casting de La Voz Kids será para niños entre 5

y 14 años en las siguientes fechas:

• 6 de mayo, Guadalajara

• 13 de mayo, Tijuana

• 16 de mayo, Veracruz

• 20 de mayo, Monterrey

• 27 de mayo, Ciudad

de México

Las audiciones para participantes de 15 años en adelante, estas son las fechas de audición:

• 7 de mayo, Guadalajara

• 14 de mayo, Tijuana

• 17 de mayo, Veracruz

• 21 de mayo, Monterrey

• 28 de mayo, Ciudad

de México