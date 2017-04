Quien no conoce la historia está destinado a repetirla, fueron algunas de las palabras que se compartieron dentro del evento celebrado en el Santa Ana High School’s Little Theater en donde la presencia del profesor Erwin Chemerinsky (UCI School of Law Dean,) animo a los futuros emprendedores a tomar la historia como parte de su futura carrera en leyes, de acuerdo a los docentes no hay duda en las probabilidades de que los futuros líderes de la comunidad sean graduados de Santa Ana High school.

El evento del pasado 30 de Marzo, acerco a los estudiantes y les brindó la oportunidad de hablar con profesionales en leyes del condado de Orange, profesionales en leyes civiles, y profesionales en leyes de inmigración y procesos penales entre otras ramas, la presencia de abogados brindaron a los jóvenes la oportunidad de indagar en la carrera que les espera dentro de un futuro prometedor, Jeff Bishop, principal de la escuela Santa Ana High School nos comentó, dentro de la entrevista exclusiva, la seguridad que tiene el plantel de estar formando mentes abiertas a un futuro que beneficie a la comunidad, expreso que dentro de la comunidad santanera, los futuros líderes están viviendo una etapa histórica de sus vidas y esto dará camino a la conciencia social “es importante conocer la historia para evitar repetirla” de acuerdo a las palabras de Jeff Bishop quien también expresó su confianza en los jóvenes que estudian dentro de la institución, albergando grandes esperanzas dentro del futuro de una comunidad latina que se ha visto afectada o ha sido blanco de la actual administración que mueve los hilos dentro de la comunidad estadounidense y que se enfoca en atacar a las minorías trabajadoras, familias con hijos ciudadanos pero de padres inmigrantes que aún no logran un merecido reconocimiento que alivie su estatus migratorio.

De acuerdo a Erwin Chemerinsky, es necesario visitar el pasado en donde sucedieron sucesos que aún no se han clarificado y que han dejado una mancha dentro de la sociedad moderna, su presentación se basó en el caso Korematsu que data desde 1944. La segunda guerra y el ataque principalmente de Pearl Harbor, no solamente afectaron la zona atacada, se fundó de manera lógica un terror nacional, un miedo a un enemigo en particular, los esfuerzos por contrarrestar este sentimiento fracasaron, dando paso a injusticias adoptadas por el gobierno y que pasaron desapercibidas o sin importancia ante la comunidad. El caso Korematsu v. United States, 323 U.S. 214, obedece a la necesidad de justicia social, la orden ejecutiva 9066 ordenaba a japoneses americanos forzando su traslado a campos de concentración, atropellando los derechos de ciudadanos americanos de descendencia japonesa.

Los jóvenes que forman parte de la academia de estudios legales tuvieron oportunidad de formular preguntas, la academia que lleva el nombre de la juez Elizabeth Macías, ha logrado incluir a los estudiantes a una temprana educación que comienza a formar el criterio atreves del sistema educativo, La juez Elizabeth Macías en exclusiva con Miniondas nos comenta la necesidad de los jóvenes en donde la participación de la comunidad es muy importante, los padres deben creer en el futuro de los hijos, impulsando y apoyándolos para un futuro prometedor, “quiero que los jóvenes vean en mí una imagen en el espejo y se convenzan de ser los líderes del futuro mediante una buena formación académica, me doy cuenta de los grandes avances del programa educativo de leyes y creo que los estudiantes reconocen la gran oportunidad que tienen y lo toman con seriedad, esto les permitirá representar a su comunidad en un futuro cada vez más cercano” agrego.

Al final del evento los jóvenes estudiantes compartieron su interés con los profesionales presentes y tuvieron la oportunidad de conversar de sus inquietudes educativas.

