(24 de junio de 2018 – República Dominicana) Santo Domingo vibró, bailó y cantó de principio a fin todas las canciones de OZUNA, durante su presentación anoche como parte de su gira de conciertos ODISEA, y que en esta ocasión contó con un impresionante montaje 360.

El Palacio de los Deportes de esa Ciudad se quedó pequeño, mientras que los más de 10,000 fanáticos se mantuvieron de pie durante todo el concierto, cantando cada uno de los éxitos de Ozuna. Sin duda alguna la energía que se sintió aquí era impresionante, dijo el manejador del artista Vicente Saavedra quien lamentó no poder hacer más fechas por los compromisos de Ozuna con la grabación de la película Que León, donde debuta como protagonista.

La velada que duró más de dos horas incluyó una variada lista de invitados como Mozart La Para, Goldy Boy, El Dominio, Wisin, Yandel, Natti Natasha, y Romeo Santos, quien llegó de sorpresa hasta para el propio artista. Que energía República Dominicana. Yo me siento en mi casa, expresó durante su presentación Ozuna, quien además de reconocer que hay mucho talento en la Isla Quisqueya, agradeció al público dominicano por apoyar a los intérpretes Boricuas de la música urbana.

El intenso repertorio de éxitos incluyó Tu Foto, Quiero Repetir, La Modelo, Noches de Aventura, Síguelo Bailando, Única, El Final junto a Goldy Boy, Corazón de Seda, Falsas Mentiras, Me Reclama, Bebé, Te Vas, Bye Bye Mozart, Te Boté Remix, Solita, La Ocasión, Me amas Me Odias, Bipolar, Balenciaga, La Intimidad, Ahora Dice, Escápate Conmigo y Me Niego junto a Wisin, Medley de Éxitos de Wisin y Yandel, Egoísta, Una Flor, Se Preparó, Que Va, Criminal junto a Natti Natasha, Sobredosis y el Farsante junto a Romeo Santos y Dile Que Tú Me Quieres.

A Ozuna, también catalogado artista global #1 en más de 20 semanas ocasiones en los listados semanales de la plataforma de videos YouTube, le espera a partir del 25 de julio una extensa gira de treinta días por Europa, donde está sonando número uno. Esta gira marcará el cierre de su exitoso ODISEA WORLD TOUR. Mientras que en septiembre arranca con su nueva gira de conciertos AURA WORLD TOUR, con más de 30 fechas ya a la venta en los Estados Unidos, y su esperando regreso a su casa el 14 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico, para deleitar a su público con su nueva producción discográfica AURA, que sale al mercado el 24 de agosto de 2018.

Ozuna ha roto récords y alcanzando éxitos sin precedentes con su álbum debut ODISEA y una gira de conciertos SOLD OUT en las plazas internacionales más importantes como lo fue anoche en la República Dominicana. El joven dominico-boricua se posiciona hoy día como el artista latino de mayor auge a nivel global.

Durante su corta trayectoria musical, Ozuna ha realizado colaboraciones con grandes exponentes internacionales como Daddy Yankee, Wisin, Yandel, la rapera estadounidense Cardi B, Reik, y Romeo Santos, entre otros.