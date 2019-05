EL GRAN FESTIVAL DE MUSICA CUBANA

COSTA MESA, CA – Segerstrom Center for the Arts está encantado de presentar El Gran Festival de Musica Cubana, una celebración de la música y cultura cubana el domingo, 16 de junio, 2019 a las 2 p.m. en Renée and Henry Segerstrom Concert Hall. La noche cuenta con una alineación estelar de algunas de las artistas cubanas más celebradas, entre ellos cuatro miembros antiguos del Buena Vista Social Club: Juan De Marcos, Barbarito Torres, Jesus Aguaje Ramos y Eliades Ochoa, el grupo musical celebrado ¡Cubanismo!, amados cantantes cubanos Ibrahim Ferrer Jr., Luis Frank y Pedrito Calvo así como la banda Los Soneros de Verdad. Un proyecto hace 22 años en ciernes, este colectivo de artistas cubanos une ídolos y estrellas futuras por una noche espectacular de música.

Entradas a El Gran Festival de Musica Cubana empieza a $69 y son disponibles en SCFTA.org, en la boletería ubicado en 600 Town Center Drive, Costa Mesa o vía teléfono (714) 556-2787. Por grupos de 10 o más, llama a nuestro Servicios de Grupo (714) 755-0236.

SOBRE LOS ARTISTAS

Juan De Marcos es un líder de banda cubana, el arquitecto del Afro-Cuban All-Stars, la Buena Vista Social

Club y uno de los fundadores del grupo cubano, Sierra Maestra. La música es medicina religiosa a Juan De Marcos. Se encuentra el consuelo espiritual en tocando los ritmos sagrados de sus antepasados. Los composiciones y arreglos musicales del Señor De Marcos evocan memorias curativas en sus audiencias. Como joven en una casa musical, Juan de Marcos fue entrenado por los Maestros. Desde su papa, Marco Gonzalez; un cantante por Septeto Boston por Arsenio Rodriguez y un gran rumbero de su barrio (Pueblo Nuevo). La misión de Juan es la preservación de la riqueza que es su inherencia musical. El arreglaba, conducía, y producía las grabaciones del Buena Vista Social Club para satisfacer un sueño; formar tributos musicales que curan como una fuente de eterna juventud por los músicos cubanos antiguos. La historia melódica de Juan De Marcos autentica la bendición de sus antepasados africanos. Él mantenga a una formula especial por cada actuación. Siempre hay una fiesta tremenda ocurriendo encima el escenario culminando con un espectáculo inolvidable reminiscente de una noche musical en la Habana. Sus “primeras figuras” incluyen algunos de los mejores músicos cubanos, sus hijas y su esposa. Como su papa había dicho con su acento cubano, ¡A Guaracharar!

Barbarito Torres es el maestro del Laúd cubano, un instrumento asociado predominantemente con la música guajira, lo cual Torres sea más conocido. Torres es un miembro del grupo famoso Buena Vista Social Club y con su propia banda Piquete Cubano. Su carrera empezó en 1970 y ganaba reconocimiento internacional cuando recorrió con los Afro-Cuban All Stars y la Buena Vista Social Club. Torres lanzaba álbumes solitos y colaborativos a través de su carrera, convirtiéndolo como leyenda en el legado de la música cubana. Bien conocido por sus solos de Laúd, Torres es muy versado en los diferentes estilos de música cubana incluyendo el jazz. A través de su carrera, Torres ha contribuido muchísima a la cultura de la música cubana, actuando al lado de los músicos cubanos más conocidos.

Jesus Aguaje Ramos es un trombonista cubano y otro miembro original y un líder antiguo de la Buena Vista Social Club. Él empezó a su carrera musical en la Habana, Cuba en 1979. Él tocaba en muchas bandas antes de ser un parte integral de la Buena Vista Social Club y a su vez ganando aficionados y atención internacional. Él giraba alrededor del mundo con la Buena Vista Social Club desde su inicio en 1997 hasta que los despidieron en 2016. Ahora como el maestro de su propia banda, Ramos ha iniciado una nueva jornada girando con El Gran Festival de Musica Cubana, atrayendo a los sonidos y ritmos cubanos clásicos a sus audiencias.

Eliades Ochoa es el Johnny Cash de la música cubana y un miembro original de la Buena Vista Social Club. Nacido en Cuba en 1946, Ochoa aprendió a tocar la guitarra a los seis años. Como un adulto, el actuaba con muchas bandas incluyendo el Cuarteto Patria, un grupo folclórico cubano. Pero se hizo famoso en 1997 con la Buena Vista Social Club, quienes álbum auto titulado vendía más de 1.5 millones de copias.

Ibrahim Ferrer Jr. es el hijo menor del cantante cubano e icónico Ibrahim Ferrer de la Buena Vista Social Club. Él participaba en la grabación del CD y la película sobre el Buena Vista Social Club, que ganaba reconocimiento internacional. Él empezó a su carrera musical con Clave Cubana antes de embarcar solito en 2008 en lo cual ganó el premio Carlos Gardel como Mejor Artista Álbum Nueva Tropical/Cuarteto con su álbum, Al son de un Homenaje.

Luis Frank es un cantante cubano y líder de banda. Frank es el hijo de un cantante de canciones cubanos y los de tango en Las Tuna, ubicado en el este de Cuba. Él empezaba su carrera con Los Surix, en lo cual era el cantante mayor desde 1985 – 1995. Luego, Frank se fue a la Habana donde unió con La Mundial de Hudson antes de cantar con el Conjunto Roberto Faz y la Orquesta Revé. Él pasó seis años como el cantante mayor en la banda de Compay Segundo y también con los Afro-Cuban All Stars dirigido por Juan De Marcos González, quien juntos con Ry Cooder formaron a la Buena Vista Social Club.

Los Soneros de Verdad es un grupo formado por Luis Frank en 2001 con cuatro miembros de la Buena Vista Social Club. Los Soneros de Verdad se ven a sí mismos como la segunda generación de la Buena Vista Social Club, girando con éxito alrededor del mundo anualmente. Su meta es reconectar a los músicos cubanos más conocidos y a desarrollar a la tradición del género original de Cuban Son, dándoselo nueva energía.

¡Cubanismo! Traiga el fuego de la pista de baile de la Habana, lleno de gráficos fanfarrones de cuerno, harmonías increíbles y políritmos cubanos. Desde las tradiciones irresistibles hasta los modernos exitosos, su música infecciosa es el latido cubano dirigido por el trompetista Jesús Alemañy. ¡Cubanismo! ha grabado siete álbumes y girado alrededor del mundo por más de cincuenta países. El lanzamiento del álbum titulado Greetings from Havana en 2008 era nominado por un Grammy® en la categoría de “Mejor Álbum Latino Tropical.” Este año, la banda se reagruparon para celebrar su vigésimo aniversario y girar alrededor del mundo con actuaciones en Inglaterra, Escandinavia, Europa, Canadá y los E.E.U.U.

Pedrito Calvo es un cantante cubano, más reconocido por su experiencia con Los Van Van, una de las bandas cubanas de baile más famosas, en lo cual se unió en 1974. En 2001, Calvo inició su propia carrera musical con la banda, Pedro Calvo y La Justicia.

EL GRAN FESTIVAL DE MUSICA CUBANA

Segerstrom Center for the Arts – Renée and Henry Segerstrom Concert Hall

600 Town Center Drive, Costa Mesa, CA

domingo, 16 de junio, 2019 a las 2 p.m.

Entradas – Empieza a $69

En vivo – La boletería

600 Town Center Drive

Costa Mesa, CA 92626

Abierto diariamente 10 a.m. – 6 p.m.

En línea – SCFTA.org

Por Teléfono – (714) 556-2787

Abierto 10 a.m. – 6 p.m. diariamente

Servicios

De Grupo – (714) 755-0236