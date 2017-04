El Consulado de México en su esfuerzo por fortalecer los caracteres binacionales que afectan a la comunidad está emprendiendo nuevas y más eficaces estrategias, las cuales pretenden educar, proteger y fortalecer la comunidad hispana de México en el exterior.

Por tal motivo se inauguró el día de ayer el “Seminario de actualización sobre Derecho Estadounidense” estando presentes Carlos García de Alba, Cónsul General de México; Cristina Oropeza, Directora General Adjunta de Derecho de Familia (DGPME); Peter A. Schey, Presidente del Center for Human Rights and Constitutional Law and LA City Council’s Immigrant Advocate, en el evento donde se presentaron los profesionales en el tema para compartir sus conocimientos dentro de las instalaciones del Consulado General, los juristas y especialistas dieron inicio a la tarea a las 9:00 am y el seminario continua hasta el día de mañana 26 de abril,

Abogados Enrique Arévalo y Humberto Díaz.

Peter A. Schey, Presidente del Center for Human Rights and Constitutional Law y recientemente nombrado LA City Council’s Immigrant Advocate

Olivia Rosales, Juez de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles.

Maria Blanco, Directora Ejecutiva del Centro de Servicios Legales para migrantes de la Universidad de California (aún por confirmar).

Abogado William Winslow.

Ingrid V. Eagly, Profesora de la Escuela de Leyes de la UCLA.

Chris Newman, National Day Laborer Organizing Network.

Blas Gutierrez, Abogado de California Rural Legal Assistance (CRLA).

Victor Hugo Valdez Gonzalez y Nancy Oropeza, Representantes Acreditados de Servicios Legales de United Farmworkers Foundation (UFW).

El Seminario está dirigido a los Cónsules de Protección adscritos en el estado de California, al cuerpo consular latinoamericano acreditado en Los Ángeles, y a los Titulares de las Casas de Representación de los estados de la República con sede en el sur de California, y tiene como objetivo proporcionarles elementos para responder preguntas frecuentes y, sobretodo, para priorizar, gestionar y canalizar los casos con oportunidad a las firmas y organizaciones afiliadas al programa PALE o a la red de Abogados que ofrezcan sus servicios a manera pro-bono.

Consulado General de México, 2401 W. 6th St. Los Ángeles, CA 90057

JBarona/FarandulaUSA/Miniondas