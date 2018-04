La cantante española Iniciará su gira internacional en Los Estados Unidos en las siguientes ciudades de California:

11 de mayo en San José

12 de mayo en San Diego

13 de mayo en Los Ángeles, California

Los Angeles, CA; Abril 16, 2018 (Fuente: Radionotas.com / Monitor Latino).-

“Pero qué importa, que importa que digas que me quieres, si me traicionas te di todo mi tiempo y me abandonas, ya todo se acabo, pero qué importa, que importa si digo que te amo, no te das cuenta si yo me he equivocado es por tu culpa, ya todo se acabó…”

Así de directa es la nueva propuesta musical de Shaila Dúrcal, un trabajo en el que enaltece el carácter de la mujer, llamándolas a ser fuertes e independientes, buscando convertirlo en un himno para ellas, pues afirma “las mujeres somos las que movemos al mundo”.

En esta ocasión Shaila ha querido ir más allá de lo acostumbrado buscando mostrar la versatilidad de su voz, por lo que le da a este trabajo coloridos musicales diferentes, así que lo mismo podremos escuchar “Qué importa” en versión pop, que en banda o ranchero, buscando que el público amante de estos géneros, puedan tener a su alcance el mensaje de la española.

Esta carta musical escrita en coautoría con Dorio Ferreira, es parte de lo que será su sexta producción discográfica bajo su propio sello Khalea Music Group, la cual espera tener lista en breve y que sea el pretexto ideal para recorrer nuevamente diversos escenarios. Por lo pronto arrancará su gira en mayo próximo en California, en donde tendrá la oportunidad de agasajar a todas las mamás en su día.

A la par de su carrera artística, Shaila quien está próxima a recibir una Estrella en el Paseo de Las Vegas, Nevada, se está dando el tiempo para participar en la serie de televisión “La Bandida”, que se emitirá en Latinoamérica y Estados Unidos y en la que dará vida a María Conesa. Esto podría significar la antesala para cristializar otro más de los objetivos de Shaila que es la de producir una película, ha declarado que es un área que le apasiona aunque hoy día esté metida de lleno en la música.

La carrera de Shaila ha ido en constante ascenso, su voz ha sido compartida con importantes figuras de la música, y ahora busca de nueva cuenta que el público pueda hacer suyo este nuevo trabajo de “Qué importa” que desde ahora está disponible en Radionotas en tres versiones: rachera, banda y pop.