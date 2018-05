Con una espectacular selección de prendas y accesorios exclusivos, Saint Germain se ha oficializado como un sitio web cuyo proposito es servir como una plataforma virtual, que se convierte en un puente para el cliente que quiera adquirir piezas de diseñadores de renombre tales como Zimmerman, For Love and Lemons y Ximena Kavalekas, entre otros, desde la comodidad de su hogar, y así mismo, Saint Germain facilita la manera en que se adquieren prendas y accesorios que se encuentran en tendencia actualmente.

“Saint Germain es un espacio virtual único, un lugar con piezas exclusivas y con un alcanze global que también tiene un objetivo social. Nuestra misión es transmitir un mensaje de amor y crear conocimiento e inspiracion por medio de la moda. Somos la legitima expresión de lo que son los tiempos modernos y la combinación perfecta entre contenido, productos, fuentes de styling y moda”, dijo Corina Monteverde, fundadora de Saint Germain.

Corina, quien describe Saint Germain como un proyecto por medio del cual ella puede destacar su pasión por el arte, la fotografia, el diseño, la moda y lo que ella describe como un ‘compromiso con el planeta’. Estos mismos hacen parte de la creacion de una red sostenible de e-commerce, como la es Saint Germain, donde se hallan productos de todas partes del mundo y se combinan con contenido exquisito que involucra outfits, estilo e ideas relacionadas a la moda, del cual podrá disfrutar cualquier persona que llegue a vivir la experiencia que ofrece la pagina de Saint Germain.

En una era donde las compras via internet incrementan cada vez más, Saint Germain facilita la forma en que se consumen productos virtualmente; estos mismos incluyen accesorios vintage, joyería, piezas exclusivas – muchas veces dificiles de encontrar – piezas vistas sobre pasarelas de temporadas pasadas y actuales, productos de belleza y la marca exclusiva de Saint Germain, hecha en telas y materiales tales como lino, satín, cuero y cashmere.

Todas las marcas y las respectivas piezas que harán parte del sitio web que es Saint Germain, son elegidas cuidadosamente, con una selección basada en criterios que incluyen calidad de la pieza o accesorio, exclusividad y versatilidad del dieseñador. La variación de artículos y piezas comienza con estilos basicos y minimalistas, pero también se encontrarán aquellos de colores fuertes, estampados y detalles llamativos. Todo está hecho para convertir a cualquier shopper en su propio estilista, queriendo parar el trafico con su look.

Las marcas disponibles actualmente en Saint Germain son Zimmermann, Ximena Kavalekas, Nicholas, Misa LA, Pink Filosofy, Perpetua Luxury, Adriana Rinkel, Sinesia Karol, Zhivago, Unreal Fur, Waimari, Body Language, Sabz, For Love and Lemons, LPA, Lovers and Friends, Musa Jewelry, Daniella Batlle, Mercedes Salazar, Haute Custom Beauty, Caffe Swimwear, Ultramorea Eyewear, One Teaspoon, Hottindaro, Artteca, SG y Montrose.

Conoce Saint Germain visitando www.shopsaintgermain.com

Fuente: PRNewswire-HISPANIC PR WIRE