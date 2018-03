NUEVA YORK, 19 de marzo de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — Kirby McInerney LLP da a conocer la siguiente notificación relacionada con la demanda In re Ductile Iron Pipe Fittings (“DIPF”) Indirect Purchaser Antitrust Litigation.

Por favor, lea toda la notificación cuidadosamente, pues este acuerdo puede afectar sus derechos.

¿De qué trata esta demanda?

Los demandantes –compradores indirectos de accesorios de tuberías de hierro dúctil (ATHD) entre el 11 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2013– presentaron una demanda judicial colectiva contra los acusados –McWane, Inc., SIGMA Corporation y Star Pipe Products, Ltd.– en la que afirman que pagaron más de lo que deberían haber pagado por ATHD y ATHD nacionales vendidos por los acusados, debido a supuestas violaciones de los acusados de leyes antimonopólicas federales y estatales y de leyes estatales de protección de los consumidores. En una demanda colectiva, una o más personas o entidades presentan una demanda en representación de todos los perjudicados de la misma forma por la conducta de los acusados. Una compra indirecta es una compra de ATHD a alguien que no esté incluido entre los acusados, por ejemplo, un distribuidor u otro intermediario. Las compras de ATHD hechas directamente a uno o más de los acusados no son parte de esta demanda. Puede encontrarse una descripción más completa de las acusaciones que se alegan en la demanda en www.DIPFIndirectSettlement.com.

¿Por qué hay un acuerdo propuesto con McWane?

Los demandantes y McWane aceptaron el acuerdo para evitar los costos y riesgos de un juicio. McWane ha negado toda responsabilidad y malevolencia en este caso y ha sostenido diversas defensas ante los reclamos de los demandantes. El Tribunal no se ha decidido en favor de los demandantes o de McWane.

¿Qué ofrece el acuerdo y cómo obtengo un pago?

Bajo el acuerdo, McWane ha aceptado pagar US$ 1,425,000 en efectivo a un Fondo de Liquidación (el “Fondo de Liquidación McWane”). Los demandantes y los abogados de la demanda piensan que el acuerdo con McWane es un excelente resultado para los miembros de la demanda. Los demandantes ya han acordado con SIGMA y Star un total sumado de US$ 2,646,250, y esos acuerdos han sido aprobados por el Tribunal. Si el Tribunal aprueba también el acuerdo con McWane, los acuerdos totalizarán US$ 4,071,250 y el litigio de los compradores indirectos de ATHD estará concluido.

Si usted es miembro de la demanda y no se autoexcluye del acuerdo con McWane, puede ser elegible para recibir un pago del Fondo de Liquidación McWane. Para participar en el acuerdo con McWane, se debe presentar un formulario de reclamación válido, disponible en www.DIPFIndirectSettlement.com. Se debe firmar el formulario de reclamación y enviarlo no más tarde del 27 de junio de 2018 a DIPF Indirect Purchaser Antitrust Litigation, c/o GCG, P.O. Box 10251, Dublin, OH 43017-5751. Si el Tribunal aprueba el acuerdo, los pagos del Fondo de Liquidación McWane se distribuirán entre los miembros de la demanda que presenten formularios válidos a su debido tiempo. Si usted ya ha presentado un formulario de reclamación válido en conexión con los acuerdos con SIGMA y Star, no debe enviar otro para recibir un pago del Fondo de Liquidación McWane.

¿Soy miembro de la demanda?

La demanda colectiva incluye a todas las personas o entidades que residan o tengan un lugar de negocios en los estados de Arizona, Arkansas, California, Distrito de Columbia, Florida, Hawai, Iowa, Kansas, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Montana, Nebraska, Nevada, Nueva Hampshire, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Oregón, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia Occidental y Wisconsin (los “estados de la demanda colectiva”) que hayan adquirido ATHD indirectamente de cualquier acusado en cualquier momento entre el 11 de enero de 2008 y el 30 de junio de 2011 o que hayan adquirido ATHD nacionales indirectamente de McWane o SIGMA en cualquier momento entre el 17 de septiembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2013. Quedan excluidos de la demanda colectiva los acusados y sus empresas matrices, subsidiarias y afiliadas, estén nombradas o no como acusadas en esta demanda, los organismos gubernamentales federales y los agentes del gobierno federal.

“ATHD nacionales” significa ATHD producidos por McWane en los Estados Unidos y usados en agua presurizada y en proyectos de aguas residuales en los Estados Unidos con preferencias o especificaciones solo nacionales. Los ATHD nacionales de McWane también eran vendidos por SIGMA.

¿Puedo autoexcluirme?

Si desea conservar el derecho de demandar a McWane por los asuntos legales de este caso, debe autoexcluirse de la demanda colectiva contra McWane. Si usted se excluye de la demanda colectiva contra McWane, no recibirá pago alguno del Fondo de Liquidación McWane. Para autoexcluirse, debe enviar una carta en la que diga que quiere ser excluido. En www.DIPFIndirectSettlement.com pueden obtenerse instrucciones importantes sobre cómo autoexcluirse. Su carta debe estar sellada por el correo no más tarde del 29 de mayo de 2018.

¿Cómo oponerme?

Si usted es miembro de la demanda y no se ha autoexcluido, puede oponerse a cualquier aspecto del acuerdo con McWane. Si usted está incluido en la demanda colectiva contra McWane, SIGMA o Star, puede objetar las solicitudes de honorarios de los abogados, reintegro de gastos y reconocimiento de servicios para los representantes de la demanda (véase más abajo). Para presentar una objeción, se debe enviar una carta al Tribunal. En www.DIPFIndirectSettlement.com pueden obtenerse instrucciones sobre cómo presentar objeciones. Su carta debe recibirse no más tarde del 23 de mayo de 2018.

¿Qué sucede si no hago nada?

Si usted no hace nada, permanecerá en la demanda colectiva contra McWane, sus demandas contra McWane quedarán extinguidas y usted no recibirá un pago del Fondo de Liquidación. Para recibir un pago, usted debe presentar un formulario de reclamación válido a su debido tiempo.

¿Quién me representa?

El Tribunal ha designado a Joseph C. Kohn de Kohn Swift & Graf, P.C.; Robert S. Kitchenoff de Weinstein Kitchenoff & Asher LLC; y David Kovel de Kirby McInerney, LLP (“abogados de la demanda”) como representantes de la demanda colectiva para el acuerdo con McWane. Si usted quiere que lo represente su propio abogado para el acuerdo con McWane, puede contratarlo por cuenta propia.

¿Cómo se pagará a los abogados?

Los abogados de los compradores indirectos solicitarán al Tribunal que apruebe una adjudicación de honorarios legales de hasta un tercio (33.33%) del total de los fondos de liquidación de SIGMA, Star y McWane de US$ 4,071,250. Los abogados no han solicitado previamente al Tribunal que apruebe una adjudicación de honorarios legales. Los abogados también pedirán al Tribunal el reintegro de los gastos incurridos en el proceso de la demanda. Los abogados solicitarán también un reconocimiento de servicios por US$ 15,000 para cada uno de los ocho representantes de la demanda. Todos los honorarios de los abogados, reintegros de gastos y reconocimientos de servicios se pagarán del Fondo de Liquidación total una vez aprobados por el Tribunal. La solicitud de honorarios de los abogados, reintegro de gastos y reconocimiento de servicios se podrá visualizar en el sitio web de abajo una vez presentada ante el Tribunal.

¿Cuándo decidirá el juez?

El Tribunal celebrará una audiencia de equidad el 13 de junio de 2018 a las 9:30 a.m. en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, 402 East State Street, Trenton, NJ 08608. Si hay objeciones, el Tribunal las considerará en esta oportunidad. Usted puede presentarse en la audiencia, aunque no está obligado a hacerlo. La fecha o el horario de la audiencia pueden modificarse sin previo aviso. Para ver las actualizaciones, debe consultarse el sitio web del acuerdo.

Esta notificación es solo un resumen. Para obtener más información, visite www.DIPFIndirectSettlement.com

FUENTE Kirby McInerney LLP