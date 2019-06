Terminando su exitosa gira por la costa oeste de Los Estados Unidos, el tres veces nominado al Latin Grammy anunció su regreso al país para el mes Septiembre.

La gira #MemoriaFuturo recorrerá el interior de México, así como España y varios países de Latinoamérica.

Sin duda Siddhartha es uno de los artistas referentes actuales de la escena musical latinoamericana. El cantante originario de Guadalajara se presentó recientemente con rotundo éxito y paralizó al público californiano en tres noches inolvidables y ante un público entusiasmado que llenó la famosa Exchange LA, y agotó entradas para el Voodoo Room de House of Blues en San Diego y el Parish Room de House of Blues en Anaheim.

En la primera parte de su nueva gira por los EEUU, Siddhartha presento por primera vez, temas de su nuevo disco: «Memoria – Futuro» y complació a sus fans con éxitos como: «Únicos«, «Ser Parte» y «Tarde» además de sorprender a la audiencia con un increíble cover de «Don’t Let Me Down» de los Beatles.

“Memoria – Futuro” es quizá el álbum más ambicioso a nivel conceptual en la trayectoria del músico, quien prepara una mini serie “visual” para acompañar la narrativa lírica del disco y que será dividida en dos temporadas. Cada una de las canciones vendrá acompañada de un capítulo que irá narrando a lo largo de 10 episodios una historia entrelazada entre el pasado y el futuro.

Los conciertos siguen ahora hacia el interior de México, así como otras ciudades de los Estados Unidos, España y varios países de Latinoamérica. Del mismo modo, a lo largo de las últimas semanas se hizo el anuncio más importante en la carrera del músico tapatío en México, presentándose por primera vez en el Auditorio Nacional de la CDMX el próximo 6 de Diciembre.

Tras su experiencia como baterista de la banda Zoé, como solista, el cantautor y también productor ha desarrollado un estilo musical basado en el rock pop alternativo en español que ha sido multi premiado por la industria. Su música y su lírica, llena de metáforas y poesía, lo colocan como uno de los compositores y productores más respetados de México.

«Memoria – Futuro» es el quinto disco en la carrera de Siddhartha como solista después de “Why You” (2008), «Náufrago» (2011), «El Vuelo del Pez» (2014) y “Únicos» (2016).