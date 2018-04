Los Ángeles, CA (23 de abril, 2018) – El pasado viernes 20 de abril, Rancho Humilde inició su gira SMO (Smoke Me Out) Tour ante un lleno total en el Microsoft de Los Ángeles, CA. Con un alto nivel de producción y un repertorio donde los “Corridos Verdes” fueron los festejados.



Con un show espectacular y de primer nivel, por primera vez Legado 7, Arsenal Efectivo, Omar Ruiz, El de la Guitarra y Los Hijos de García se presentaron en un escenario y contagiaron a los asistentes con su energía y éxitos. Asimismo sorprendieron a sus asistentes con la participacion especial de Los Hijos de Barron y Too Short. Disfrutando de un show único, al mismo tiempo coreaban las canciones “Vida Peligrosa”, “El Monstro 7”, “Lolo Felix” y entre muchas más.



La gira SMO continua siendo un éxito en el territorio Americano. Este pasado fin de semana fueron a las ciudades de Aurora, Colorado e Illinois, Chicago donde obtuvieron tres SOLD OUTS y miles de asistentes disfrutaron de su inigualable show que presento Legado 7, Arsenal Efectivo, El de la Guitarra e Hijos de García, cantando todos los “Corridos Verdes” de las agrupaciones.

Cabe resaltar que cada vez son más los seguidores de los “Corridos Verdes”, haciendo de SMO la gira del año.