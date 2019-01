La cantante de música grupera nos habla acerca de sus proyectos y además de su próxima participación en el OCFair de este año

Jbarona/Miniondas/Farandula USA

Solos, un tema de Ana Bárbara que ha llegado a formar parte del motor de las redes sociales, alcanzando más de cuatro millones de vistas, que es bienvenido por el público que ya encontró un espejo que les identifica en él, y que da la oportunidad la voz romántica de Christian Nodal para tocar ese tono de romanticismo que le proyectara a una singular fama musical.

Con mucho esfuerzo y bien reconocido, la cantante que se ha consolidado por sus interpretaciones como reina de la música grupera, hoy nos abre un espacio dentro de las instalaciones de Gibson Showroom de la ciudad de los Ángeles, para una entrevista en exclusiva, dando a conocer a todos los amigos de Miniondas su más reciente éxito, anunciando también su presentación dentro de la mundialmente reconocida, “OCFair” en la ciudad de Costa mesa en California, un evento multicultural que incluye música del genero regional mexicano para los espectadores latinos.

Con más de cuatro millones de vistas en las redes sociales, el nuevo éxito de Ana Bárbara “Solos” una composición de su propia autoría y que como nos comenta, la comenzó mientras esperaba a su hijo que finalizaba su entrenamiento escolar deportivo. La composición fue increíblemente terminada en un día, posteriormente la musicalización y arreglos la convirtieron en el éxito de hoy en día. Ana Bárbara interpreta “Solos”, muy bien acompañada, ya que encontró dentro del talento musical de Christian Nodal, la voz indicada para entonar esta melodía. “Escuche la vos de Christian Nodal y me pareció la más indicada para interpretar el tema, lo respeto mucho y a pesar de ser muy joven de edad, creo que todos estarán de acuerdo con migo, la calidad interpretativa es de gran calidad, lo escuche y me di a la tarea de buscarlo para ofrecerle interpretar este tema, gracias a una oportunidad de presentación lo conocí finalmente en los Ángeles que es donde yo vivo ahora” nos comentó Ana Bárbara. Ana Bárbara: “esta canción obviamente es una canción de dolor, una incertidumbre en la que no sabe qué quieres hacer de tu vida, una situación muy humana, no solo en relaciones de pareja, en el trabajo y en la vida diaria, estas como dice la canción, no sabes si es mejor sola, que mal acompañada, entonces es una canción que surge de una tristeza absoluta, pero que se convierte en una catarsis para liberarte, se puede decir que es una depresión echa canción”.

Dentro de la exclusiva le preguntamos a Ana Bárbara a cerca de haber encontrado dentro de la voz de Christian, el sentimiento que complementaria este proyecto, para lo cual afirmo que vocalmente hablando, la tesitura impresionante de la voz de Christian y su nivel interpretativo lo convierten en una voz privilegiada nos afirmó, agregando, “Christian, posee la combinación de voz, con la dosis perfecta de interpretación, ni más ni menos, y además es nato, es un alma vieja que nación con este talento por así decirlo”, sin duda alguna palabras emotivas y de gran cariño que Ana Bárbara expresa de su colega musical, cabe señalar que Christian se encuentra motivado y agradecido de tener la oportunidad de interpretar con una figura musical altamente reconocida como lo es Ana Bárbara.

“Con esta canción es impresionante ver que realmente, no estamos solos, los comentarios dentro y fuera de las redes sociales son de identificación completamente, Christian asegura identificarse con este tema por hechos ya vividos y en algún punto el público también ha encontrado esa identificación, ahora sí que como dicen, Va por ti, por mí y por todos mis compañeros” afirmo Ana Bárbara al referirse que dentro de este tema se comparte un link sentimental, sin importar el género y hasta cierto punto la edad, agregando; “porque realmente a todos nos pasa que llega el punto en el cual no sabemos si jalar para delante o para atrás, creo que toda esa gente que vive la vida con amor, desamor, con gran intensidad, con dolor, con alegría y a veces no saber para donde correr, y para todos ellos, dedico esta canción”.

Ana Bárbara se encuentra en un momento de estabilidad, se encuentra muy bien y como ella lo expresa diciendo “estoy como dice la canción un día a la vez” despidiéndose de nuestro público Miniondas con un gran saludo, invitándolos a compartir este tema “Solos” de letra de Ana Bárbara, donde comparte interpretación con Christian Nodales y que ya se encuentra disponible en las diferentes plataformas digitales para el público en general.