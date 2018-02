St. Jude Children’s Research Hospital® recaudó $4.3 millones de dólares durante el evento radial Promesa y Esperanza® de este año, llevado a cabo en 14 mercados del país los días 1 y 2 de febrero. Gracias a eventos como éste, las familias nunca reciben una factura de St. Jude ni por su tratamiento, transporte, hospedaje ni alimentación, porque la única preocupación de la familia debe ser ayudar a sus hijos a vivir.

Durante el evento, miles de oyentes de la radio de Univision de distintas partes de EE.UU. llamaron o visitaron el sitio web para convertirse en Ángeles de Esperanza y sumarse al movimiento #ThisShirtSavesLives , comprometiéndose a donar $20 mensuales o más a St. Jude. El esfuerzo radial coincidió con una campaña en las redes sociales que alentaba a los oyentes, empleados y talentos de Univision a participar compartiendo fotos con THIS SHIRT puesta en sus canales de medios sociales.

Varias personalidades populares de Univision apoyaron el evento, incluyendo: Omar Velasco & Argelia Atilano de El show de Omar y Argelia, Sylvia del Valle “La Bronca,” Jose Gutierrez “El Tambochi” & Carlos Ivan Páez “El Compa Iván” del show El Free-Guey, Raúl Molinar, Carla Medrano y Andrés Maldonado del show El Bueno, La Mala y El Feo, Alejandro Gonzalez & Maikel Rodriguez de Los Pichy Boys, Javier Romero de Desayuno Musical, Alberto Sardiñas de El Show de Alberto Sardiñas, Raúl Brindis de El Show de Raúl Brindis, Maria Esther Mendez y Pancho Mercado de La Chula y La Bestia, Santi y Laurita de AMOR 107.5 as well y también personalidades de televisión como Tony Dandrades, Pamela Silva Conde & Borja Voces of Primer Impacto y Maity Interiano & Chef Jesús of Despierta América.

Algunos de los artistas latinos participantes incluidos: Luis Fonsi, Intocable, Banda MS, Prince Royce, Banda El Recodo, Juanes, Gerardo Ortiz, Los Huracanes del Norte, CNCO, Becky G, Jon Secada, Jencarlos Canela, Tommy Torres, Nacho, Leslie Grace, Frankie J., Ana Gabriel, Calibre 50, La Séptima Banda, Horacio Palencia, Jesús Mendoza, Jonathan Sánchez, Ulices Chaidez, Adriel Favela, Kevin Ortiz, Calibre 50, Christian Nodal, Adriel Favela, Regulo Caro, Cornelio Vega y su Dinastía, La Maquinaria Norteña, Banda Los Recoditos, Revancha Norteña, Brandon Solano, Konzentido, Banda La Maravillosa and Victoria Ortiz “La Mala”, entre otros

“Es nuestra responsabilidad como la compañía principal de los medios que sirve a Hispanoamérica brindar una plataforma a aquellas organizaciones dedicadas a hacer una diferencia en las vidas de la comunidad a la que servimos”, dijo Randy Falco, presidente y director ejecutivo de UCI. “La misión de salvar vidas de Jude ha ayudado a miles de familias y estamos orgullosos de nuestra asociación de larga data para concientizar sobre su causa y capacitar a nuestros empleados y al público para que se unan en asuntos importantes que importan”.

St. Jude comenzó a organizar radiomaratones junto a Univision en 1998 y lanzó el primer radiomaratón nacional con estaciones de Univision radio en Nueva York, Miami y Los Angeles en el 2006. El radiomaratón nacional tuvo lugar en todos los mercados de Univision por primera vez en 2009. Desde sus comienzos, el evento nacional de St. Jude/Univision ha logrado recaudar más de $65 millones.

“Durante 20 años, nuestros radiomaratones con Univisión han conectado a oyentes de todo los Estados Unidos con la misión de St. Jude de salvar vidas, permitiéndoles convertirse fácil y rápidamente en Ángeles de Esperanza y unirse para hacer un impacto directamente en el tratamiento del cáncer pediátrico”, dijo Richard C. Shadyac Jr., el presidente y director ejecutivo de ALSAC, la organización de recaudación de fondos y conciencia para el Hospital. “La generosidad de los empleados, oyentes y espectadores de Univision también respalda los esfuerzos de investigación de St. Jude donde compartimos libremente los descubrimientos hechos aquí; y cada niño salvado en St. Jude significa que médicos y científicos de todo el mundo pueden usar ese conocimiento para salvar a miles de niños más”.

Para sumarse al movimiento THIS SHIRT SAVES LIVES, visite: www.thisshirtsaveslives.org.

Acerca de St. Jude Children‘s Research Hospital:

St. Jude Children’s Research Hospital lidera los esfuerzos para entender, tratar y vencer el cáncer infantil y otras enfermedades terminales a nivel mundial. Es el único Centro Oncológico Integral dedicado exclusivamente a los niños, designado por el Instituto Nacional de Cáncer. Los tratamientos desarrollados en St. Jude han ayudado a incrementar la tasa de supervivencia del cáncer infantil de un 20% a más de un 80% desde su fundación hace más de 50 años. St. Jude está trabajando para incrementar la tasa de supervivencia del cáncer infantil a un 90% y no descansaremos hasta que ningún niño muera a causa del cáncer. St. Jude comparte libremente los descubrimientos que realiza, y cada vez que un niño es salvado en St. Jude significa que médicos y científicos alrededor del mundo pueden utilizar ese conocimiento para salvar a miles de niños más. Las familias nunca reciben una factura de St. Jude ni por su tratamiento, transporte, hospedaje ni alimentación – porque la única preocupación de la familia debe ser ayudar a sus hijos a vivir. Únase a la misión de St. Jude visitando stjude.org o siguiendo a St. Jude en facebook.com/stjude y www.twitter.com/stjude.

FUENTE St. Jude Children’s Research Hospital