Invierte más de $250.000 para promover los beneficios positivos de participar en deportes para más de 20.000 niños.

MIAMI – 22 de marzo de 2018 – NBCUniversal Telemundo Enterprises anunció hoy el lanzamiento de “El Campeón en Ti”, una nueva campaña de toda la empresa que nace bajo el estandarte de su galardonada iniciativa de responsabilidad social corporativa, “El Poder En Ti” y que se enfoca en empoderar a los jóvenes hispanos para que desarrollen todo su potencial y den con su campeón interno a través de los deportes.

Al ser la sede exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™, “El Campeón en Ti” enfocará sus primeros esfuerzos en fútbol, invirtiendo más de un cuarto de millón de dólares y asociándose con U.S. Soccer Foundation, la Fundación Alianza U y organizaciones comunitarias locales para expandir el acceso al fútbol organizado a jóvenes latinos de escasos recursos. Así, en alianza con el programa Soccer for Success (Fútbol para el Éxito) del U.S. Soccer Foundation, “El Campeón en Ti” de Telemundo ayudará a brindarles a más de 20.000 niños la oportunidad de jugar fútbol y sacar provecho de sus cuantiosos beneficios en ciudades de todo el país. Entre las ciudades en las que Telemundo y la U.S. Soccer Foundation se asociarán se encuentran Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Miami, San Antonio, Houston, Phoenix, Washington D.C., Orlando y Dallas. Como parte de la campaña, Telemundo se asociará con la Fundación Alianza U para el programa “Becas El Campeón en Ti” para fomentar el éxito educativo de los latinos, reconocer a los atletas jóvenes y celebrar la excelencia académica, las habilidades de liderazgo y la búsqueda de objetivos educativos.

“Como el nuevo hogar de la Copa Mundial de la FIFA™ que es, Telemundo va más allá de llevar el fútbol a las pantallas de los espectadores, al darles poder a la comunidad hispana”, dijo Ginette Magaña, directora de Corporate Affairs, NBCUniversal Telemundo Enterprises. “En esta primera iniciativa de la cadena, nos enorgullece asociarnos con dos importantes fundaciones de fútbol, la U.S. Soccer Foundation y la Fundación Alianza U, para brindar a los niños la oportunidad de jugar fútbol, empoderar a los futuros campeones juveniles y ofrecer recursos para tener una vida más saludable en nuestras comunidades”.

“El Campeón en Ti” promueve los beneficios positivos de participar en los deportes y ayuda a cerrar brechas en materia de educación y salud entre los jóvenes de la comunidad hispana. Para casi la mitad de todos los jóvenes latinos que, se ha determinado, tienen sobrepeso [1], participar en deportes puede ejercer un papel importante en la reducción del porcentaje de grasa corporal y en la mejora de la presión arterial [2]. Por lo demás, se ha demostrado que los jóvenes que participan en deportes tienen índices de graduación más elevados [3].

“En U.S. Soccer Foundation estamos encantados de asociarnos con la campaña “El Campeón en Ti” de Telemundo para llevar programas de fútbol de alta calidad y ya probados a más jóvenes latinos”, dijo Ed-Foster Simeon, presidente y gerente general del U.S. Soccer Foundation. “Por medio de esta asociación, aún más jóvenes latinos tendrán no solo la oportunidad de jugar en un programa organizado de fútbol, ​​sino también de sacar provecho de los muchos beneficios del juego. Soccer for Success permite que los jóvenes que viven en comunidades desatendidas puedan relacionarse con un entrenador-tutor preparado, cultivar habilidades críticas para la vida y llevar una vida más sana y activa”.

La campaña contará con una serie de segmentos en distintos programas de la cadena, incluyendo a “Un Nuevo Día”, “Suelta La Sopa” y “Noticias Telemundo”, entre otros. El talento deportivo de Telemundo, incluyendo al cuatro veces ganador del Premio Emmy y comentarista principal de la cobertura de Telemundo de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018TM, Andrés Cantor, se unirá a la campaña. Sumado a las promociones al aire, los campeones locales de “El Campeón en Ti” que ejercen un impacto significativo en sus respectivas comunidades a través del deporte serán homenajeados en todo el país.

“El Campeón En Ti” también contará con una serie de activaciones lideradas por las estaciones de Telemundo en distintos eventos locales de todo el país. Entre los eventos se encuentran “Kids Fest” y “Parte de Tu Familia” en Dallas, y “Carnaval Primavera” y el “Festival Cinco de Mayo”, en Los Ángeles, además de otras activaciones organizadas por las estaciones en todo el país.

Para obtener más información, visite www.ElPoderEnTi.com/ElCampeonEnTi y siga las actividades de la campaña en las redes sociales a través del hashtag #ElCampeonEnTi.