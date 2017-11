La serie de unitarios retrata las creencias, tradiciones e historias de esperanza que los latinos en Estados Unidos viven en el marco de la época navideña.

Hoy Lunes, 27 de noviembre a las 8PM/7C llega a Telemundo “Milagros de Navidad”, una serie para celebrar en familia la época más especial del año. “Milagros de Navidad” es un programa en formato de unitario dramático que contará con la participación de estrellas como Carmen Aub,Elizabeth Gutierrez, Gabriel Porras, Gaby Espino, Lambda García, Litzy, Sabrina Seara, Samadhi Zendejas, Sonya Smith y Ximena Duque, entre otros. En cada capítulo se desarrolla una historia diferente y narrada desde el punto de vista de su protagonista.

A través de esta producción original, la cadena presentará historias de amor, familia, unidad y esperanza, todas desarrolladas durante la época navideña. Cada capítulo retratará a sus protagonistas en situaciones que pueden resultar desafiantes, sin embargo siempre la felicidad, unidad familiar y la fe triunfarán gracias a un milagro de Navidad.

Algunas de las historias reales, de lucha y esperanza que se mostrarán en “Milagros de Navidad” incluyen un hombre que no puede volver a casa durante la época festiva por no tener sus documentos de inmigración; una mujer que lucha para que sus hijos tengan una navidad inolvidable en un país nuevo; una abuela que visita a su nieto en la cárcel para brindarle esperanza; y un empleado mexicano y su jefe que no logran entenderse por la barrera del idioma.

Una producción original de Telemundo Studios, “Milagros de Navidad” fue filmada en Miami y Los Ángeles, donde también se recrearon escenarios de otras ciudades como Chicago, Nueva York y Texas.