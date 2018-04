Miami, FL – 3 de abril de 2018 – Telemundo y Billboard honrarán la exitosa carrera de la banda de rock latino con mayor éxito en todos los tiempos, Maná, con el Premio Billboard Trayectoria Artística que se les será otorgado durante los Premios Billboard de la Música Latina 2018. La icónica banda de rock también presentará una actuación musical durante la prestigiosa ceremonia que se transmitirá en vivo por Telemundo el jueves 26 de abril a las 7pm/6c, comenzando con la llegada de las estrellas a la alfombra roja en el Mandalay Bay Events Center en Las Vegas, Nevada. El show también se transmitirá simultáneamente por el canal de cable hispano de entretenimiento, Universo. Los boletos para el show ya están a la venta a través de AXS.com, la taquilla del Mandalay Bay Resort and Casino y llamando al (702) 632-7777.

Mientras que los finalistas y ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina son determinados por las listas de Billboard, cada año Billboard, junto a Telemundo, otorga el Premio Billboard Trayectoria Artística a un artista por una trayectoria profesional excepcional, que haya llevado a la música Latina a otro nivel en la esfera mundial, que siga siendo relevante por sus contribuciones artísticas y personales y cuya influencia haya marcado el desarrollo de la música Latina en el mundo. Ganadores previos del Premio Billboard Trayectoria Artística incluyen a Carlos Santana, Emmanuel, José José y Marco Antonio Solís.

Desde el momento en 1987 cuando Maná lanzó su primer álbum como parte de un famoso movimiento durante ese tiempo en México llamado “Rock en tu idioma”, el grupo logró un éxito impredecible a nivel mundial. Durante su brillante trayectoria que acapara más de 30 años, el grupo ha logrado ubicar 32 canciones en la lista Billboard Hot Latin Songs, 10 de las cuales la lideraron, como “Labios compartidos” y “Lluvia al corazón”, que pasó ocho semanas consecutivas en el No. 1. Maná también logró 15 entradas a la lista Top Latin Albums, ocho de las cuales fueron No.1, incluyendo “Drama y luz”, que debutó en el No. 1 en 2011 y reinó durante nueve semanas no consecutivas. El ultimo sencillo de Maná, “De pies a cabeza”, el cual debutaron en 2016, le brindó al grupo su onceavo No. 1 en la lista Latin Airplay – un record entre las bandas, y su gira Latino Power Tour les mereció por ser una de las giras más exitosas en asistencia de público del 2016, un lugar como finalistas para un Premio Billboard de la Música Latina 2017. Hasta la fecha el grupo ha sido reconocido con 24 premios Billboard de la Música Latina y es finalista este año por Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo.

La influencia de Maná se ha destacado más allá que su música. La Fundación Selva Negra fue formada en 1995 con fines de financiar y apoyar proyectos importantes para proteger el medio ambiente. Con el apoyo del gobierno mexicano, la fundación también tiene esfuerzos para salvar la tortuga marina mediante el aumento de 140,000 huevos de tortuga para la liberación en la costa pacífica del país. En 2008, la Fundación Selva Negra fue nombrada “Campeón de la Salud” por la Organización Panamericana de la Salud durante la observación del Día Mundial de la Salud. En 2016, Mana fue incluido en el famoso Paseo de la Fama de Hollywood.

“Maná ha definido el rock latino por tres décadas, dentro y fuera de nuestras listas”, dijo Leila Cobo, Directora ejecutiva de contenido y programación latina para Billboard. “Ellos han sido también un ejemplo de conciencia y acción social. Es un honor el poder otorgarles nuestro premio Billboard Trayectoria Artística”.

Maná también se presentará en la Conferencia Billboard de la Música Latina este año en una entrevista exclusiva durante la sesión “Rock Star Q&A” que tendrá lugar el 25 de abril y donde hablarán sobre sus causas sociales y filantrópicas (Billboardlatinconference.com).

Conducido este año por las personalidades de televisión Gaby Espino y Marco Antonio Regil, los Premios Billboard de la Música Latina 2018 presentarán actuaciones especiales por el grupo norteño líder de Sinaloa Calibre 50, la súper estrella internacional del pop Chayanne, el fenómeno regional mexicano Christian Nodal, la sensación millennial del pop CNCO, el cantante colombiano e ícono de las redes sociales Maluma, el cantante líder de reggaetón Nicky Jam, el fenómeno urbano de la música latina Ozuna, y la cantante mexicana de pop Sofía Reyes.

Contenido exclusivo de la ceremonia de tres horas de duración, al igual que la lista completa de finalistas en todas las categorías, se puede encontrar en PremiosBillboard.com, la página web oficial de los Premios Billboard de la Música Latina 2018. Los seguidores podrán vivir las emociones del evento siguiendo @LatinBillboards por Instagram, Facebook y Twitter, además de Snapchat como TeamTelemundo, y pueden unirse a la conversación mediante #Billboards2018.

Los Premios Billboard de la Música Latina honran los álbumes, canciones, e intérpretes más populares en la música latina, según los resultados de ventas reales, “streaming”, transmisiones radiales, y redes sociales que proveen información a las listas semanales de Billboard durante el periodo de un año desde la edición con fecha del 4 de febrero de 2017, hasta la emisión del 27 de enero de este año. Con base en la venta de álbumes, ventas digitales, los datos de “streaming” e información radial analizada y suministrados por Nielsen Music y los datos de las redes sociales entregados por Next Big Sound, la clasificación de Billboard representa las listas de la música de mayor autoridad de todo el mundo. Los finalistas y los posibles ganadores reflejan el desempeño de las nuevas grabaciones de álbumes y listas de canciones de Billboard, incluyendo las listas Top Latin Álbums y Hot Latin Songs, Latin Streaming Songs y Latin Digital Song Sales, entre otros.

La premiación es la culminación de la Conferencia Billboard de la Música Latina, que tendrá lugar del 23 al 26 de abril en el Venetian de Las Vegas, Nevada. Ahora en su vigésima novena edición, la conferencia es el evento más grande y con más trayectoria dedicado a la industria de la música latina. La conferencia es considerada un evento imprescindible para los principales ejecutivos y artistas de la industria de la música, incluyendo los más grandes artistas, presidentes de sellos discográficos, agentes, promotores, líderes de mercadeo y publicidad, ejecutivos de radio, además de aquellas personas que se encuentran dando sus primeros pasos dentro del negocio de la música. Para más información sobre la Conferencia de Música Latina de Billboard, incluyendo registración, visite www.BillboardLatinConference.com o envié un correo electrónico a conferences@billboard.com.