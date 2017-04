America’s Family Pet Expo ya está aquí y llega con actividades y diversión para toda la familia, disfruta del evento anual que cada año trae nuevas y emocionantes atracciones, vive el mejor momento con los pequeños, mientras ellos descubren un mundo mágico con los mejores amigos de la familia, “nuestras mascotas”

En el evento anterior miniondas te mostro la magia dentro del pet expo con entrevistas y videos súper divertidos, descubrimos los cuidados que debemos tener con nuestras mascotas para que se mantengan saludables ya que aunque no lo creas ellas requieren de atenciones y cuidados especiales que solo tú le puedes dar. Tuvimos la oportunidad de hablar con veterinarios y especialistas que nos brindaron los mejores consejos, también estuvieron presentes las diferentes asociaciones que buscan proteger la vida silvestre y el habita de especies en peligro, nos explicaron como tomar conciencia de nuestras actividades como sociedad para proteger áreas verdes.

Este año definitivamente no te puedes perder el expo, un lugar fascinante con la mejor organización en eventos dentro del condado de Orange, un espacio abierto a la imaginación en donde podrás disfrutar de shows y entretenimiento para los niños, mientras conoces la gran variedad de mascotas, los servicios para darles el mejor cuidado y las personas adecuadas que pueden dar entrenamiento a tu mascota para que tengan una mejor y más placentera convivencia, después de todo una mascota es un miembro más de la familia

El evento comparte gran variedad de puestos de comida y puedes disfrutar de la música en vivo, también puedes interactuar en los diferentes escenarios que te permiten acompañar a los artistas, pero si lo tuyo no es cantar y bailar también puedes observar los trucos que presentan en el show de mascotas amaestradas, en particular nos gustó ver a nuestros amigos de cuatro patas surfeando en un tanque especialmente diseñado para crear olas y que se ha convertido en una de las atracciones más vistas en los eventos de mascotas.

La expo estará abierta del 28 al 30 de abril y aunque está lleno de mascotas, no podrás llevar la tuya, en el evento podrás disfrutarlo con toda la familia y es un espacio completamente destinado a que los niños se lleven la mejor parte y por supuesto a todos esos adultos jóvenes sin importar la edad. Visita la expo en el OC Fair & Event Center

Show Hours

Friday: 10am – 6pm • Saturday: 10am – 7pm • Sunday: 10am – 6pm

Please do not bring your pets.

