Desde el punto de vista narrado por el pequeño Tim de tan solo siete años de edad con una imaginación súper desarrollada nos introduce su reflexiva forma única de interpretar las consecuencias que impactan su vida y la de una tradicional familia tras la llegada de un nuevo miembro, “Boss Baby” es una caracterización singular y una comedia diversísima para toda la familia y está por llegar a los principales cinemas!

Alec Baldwin es la voz de Boss Baby

“DreamWorks Animation y el director de “Madagascar” te invitan a conocer a un bebé muy inusual. Se viste de traje, habla con la voz y el ingenio de Alec Baldwin, y es la estrella de la comedia animada de DreamWorks’ “The Boss Baby”. “The Boss Baby” es una historia divertida y universal acerca de cómo la llegada de un nuevo bebé afecta a una familia, contada desde el punto de vista de un gracioso y poco fiable narrador, un niño de 7 años de edad con una gran imaginación llamado Tim. Con un mensaje astuto y lleno de corazón sobre la importancia de la familia, “The Boss Baby” de DreamWorks es una comedia original auténtica y ampliamente atractiva para todas las edades.”

THE BOSS BABY es una 3D animación que llegara a la pantalla este 31 de marzo, Dirigida por: Tom McGrath

escrita por: Michael McCullers (based on the award-winning picture book by Marla Frazee)

Producida por: Ramsey Ann Naito

y los principales talentos incluidos son: Alec Baldwin, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow, Miles Bakshi

Échale un vistazo al video musical de #TheBossBaby con la canción #JefedeJefes de @LosTigresDelNorte. No te pierdas la nueva película #TheBossBaby en cines el 31 de marzo

JBarona/Miniondas/FarandulaUSA