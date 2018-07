Andrés Iniesta confirmó tras la eliminación de España que no seguirá en la selección española.

El del domingo pasado 1 de julio ante Rusia de octavos de final del Mundial ha sido pues su último partido como internacional.

De esta manera, el centrocampista internacional deja La Roja con 131 partidos, 14 goles, una Copa del Mundo (2010) y dos Eurocopas (2008, 2012).

“Es una realidad que es mi último partido con la Selección. A nivel individual se acaba etapa maravillosa”, dijo el centrocampista blaugrana.

Aseguró que le queda “un sabor malo, ha sido duro para todos, pero esto no cambia nada. Es un momento difícil, que hemos vivido en otras ocasiones y no hemos sido capaces de dar un salto más”, dijo.

“Acabo aquí un ciclo personal después de mucho tiempo, pero todo tiene un principio y un final. No es despedida soñada pero el fútbol y la vida tiene estas cosas”, reconoció.”, recordó.

CRÍTICO CON LA SELECCIÓN

Insistió en que “es difícil, pero las críticas son lo de menos. No hemos sido capaces de estar a la altura de las circunstancias”, admitió.

Iniesta no es el único que dejará la selección, donde se despedirán algunos jugadores ya ‘mayores’. Según el albaceteño, “hay relevo. Hay jugadores de nivel y lo importante es volver a encontrar el camino del éxito. Ganar no es fácil, es más complicado de lo que parece, pero la selección seguirá adelante porque jugadores de nivel tiene”.

NO SE SIENTE SEÑALADO

Justamente Andrés partió desde el banquillo en el partido ante Rusia, pero reconoció que “No me he sentido señalado. El entrenador toma decisiones más allá de que uno las comparta o no.

Él mira lo mejor para el equipo y ha entendido que debía ser este once. Es una lástima que no se haya pasado la eliminatoria, además los penaltis siempre es una situación muy cruel”.