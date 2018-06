Llegó la hora de disfrutar a fondo el torneo de futbol más emocionante del mundo y poder admirar la magia de sus protagonistas.

Finalmente se temino el ayuno de futbol de primer nivel.

Ya que a partir del jueves 14 de junio y hasta el domingo 15 de julio, 32 selecciones jugarán por el máximo título y el honor de representar a su país.

Serán 12 grandiosos estadios ubicados en 11 bellas ciudades de Rusia, un país que se destaca por su belleza y diversidad natural, arquitectura, grandes deportistas, escritores, artístas, compositores, y por sus aportaciones culturales, científicas, y sobre todo por su gente.

Esto es Rusia 2018, una sede que a pesar de organizar por primera ves esta clase de eventos, sin duda alguna será un gran anfitrión. Y en cuanto a lo que el futbol se refiere, será extraño que este campeonato no cuente con la presencia de selecciones tan emblemáticas como Italia, que se quedó a nada de asistir, o el caso de Holanda que es un asistente regular. Estados Unidos es otro equipo que se extrañará por su espíritu siempre combativo y por dar agradables sorpresas en esta clase de eventos.

Chile, tampoco estará y sin duda alguna nos perderemos de disfrutar de una de las mejores generaciones que ha dado este país, campeón de las últimas dos ediciones de la Copa América.

Por otro lado, una vocanda de frescura y renovación se dejará sentir con selecciones que no participaban hace mucho tiempo o que simplemente jamás han dicho presente en un Mundial. Casos como los de Perú que no asistía desde España 1982, o Egipto que vuelve después de 28 años de no asistir, le dan un toque diferente a esta edición.

Y que decir de la escuadra de Panamá, que disputará su primer Mundial así como la sorprendente Islandia que trás una respetable actuación en la Eurocopa pasada, la podremos ver en su primer Mundial.

Los ojos del mundo estarán sobre Alemania, actual monarca de la Copa del Mundo y de la más reciente edición de la Copa Confederaciones.

Brasil volverá con una actitud renovada después de su estrepitosa participación el campeonato, cuando fue anfitrión del Mundial, hace cuatro años.

Argentina, se plantará en la cancha, de la mano de un Messi más maduro y con la experiencia que le da el haber jugado la Final pasada del Mundial ante la aplastante Alemania de Joachim Low. Como es costumbre en los últimos años Portugal pondrá todas sus esperanzas en Cristiano Ronaldo para buscar tener un papel protagónico.

El combinado mexicano, buscará de nueva cuenta llegar al deseado quinto partido, para esto tendrá que salir avante de un complicado Grupo F, donde precisamente está la siempre peligrosa Alemania, Suecia que no contará con la participación de su histórico referente, Zlatan Ibrahimovic, además de Corea del Sur. Colombia por su parte, intentará repetir la gran actuación que sorprendió a propios y extraños durante la pasada edición de la Copa del Mundo.

Sin duda será un mes de grandes goles, fuertes emociones, espectaculares jugadas y sobre todo de de increíbles sorpresas.

Las ciudades sede de Rusia 2018:

Ekaterimburgo, Kaliningrado, Kazán, Moscú, Nizhni Nóvgorod, Rostov del Don, San Petersburgo, Samara, Saransk, Sochi y Volgogrado

21 la edición de la Copa del Mundo que se jugará en Rusia

Los grupos

GRUPO A

Rusia

Arabia Saudí

Egipto

Uruguay

GRUPO B

Portugal

España

Marruecos

RI de Irán

GRUPO C

Francia

Australia

Perú

Dinamarca

GRUPO D

Argentina

Islandia

Croacia

Nigeria

GRUPO E

Brasil

Suiza

Costa Rica

Serbia

GRUPO F

Alemania

México

Suecia

República de Corea

GRUPO G

Bélgica

Panamá

Túnez

Inglaterra

GRUPO H