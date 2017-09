Conductora, escritora, productora, actriz y un gran talento dentro y fuera de la pantalla, Natalia Denegri nos muestra un personaje de características particulares, calculador y fuerte, al dar vida al papel protagónico de la doctora Vega en la película UMA, una producción que a tan solo dos semanas de finalizarse ya estaba nominada para participar dentro del festival de cine internacional en la ciudad de Burbank.

Una película venezolana que inyecta las características intrigantes del drama escénico, una historia de amor, romance y drama, conlleva a un desenlace inesperado que cautivara al público y que ha logrado conquistar la crítica internacional, dando un lugar especial a la producción que se filmó en los majestuosos escenarios de Italia, escenarios que dan ese toque épico, romántico y que a su vez endulzan de manera elocuente el matiz que enmarca esta producción. La participación de Alexandra Braun (Uma) Modelo y actriz Venezolana de 34 años, al lado del actor, Orlando Delgado (Leo) presentan una fusión romántica impactante, que interactúa con la audiencia involuntariamente envuelta en este drama singular, UMA es una producción cargada de suspenso y drama.

“mi segunda participación como actriz, y mi primera co-producción con mi compañía (trinitron productions) en este thriller romántico impactante con un elenco internacional. En este film caracterizo a la Doctora Vega, un gran desafío como actriz al personificar un personaje tan complejo, al final de cuentas creo que valió la pena y hoy estamos aquí en Los Ángeles, un orgullo para mí al pertenecer a una de las pocas películas hispanas en Latinoamérica que es nominada a mejor película extranjera, nos encontramos súper contentos” nos afirmó Denegri dentro de la entrevista exclusiva con Miniondas y un servidor, J.Barona. La participación de Alain Maiki, quien cuenta con veinte años de experiencia en producir y dirigir videos musicales y films brindaron la oportunidad de desarrollar un contenido único y de calidad que ya está rindiendo frutos, sin duda alguna UMA dará mucho de qué hablar, ya que la receta artística utilizada, le colocara entre una de las producciones que encabezaran la lista dentro de las preferencias del público internacional he hispanoamericano.



Natalia nos explica, “presentaremos la película en Roma y también estamos nominados en el festival de Georgia y participaremos en otros festivales para después estar en cines comerciales para el público en general” Denegri se prepara para la presentación de su libro en Europa en las ciudades de Roma, Venecia y Florencia, y precisamente, este sábado dará comienzo el tan esperado show “Corazones Guerreros”, a principios de octubre junto al actor mexicano Gabriel Soto, estará presentando el festival del cine minerales pozos como embajadora cultural del festival.

“Me encanta poder trabajar en el cine, por la magia que contiene, creo que tiene algo que no se puede presentar plenamente en televisión, me gusta lo que hago y he disfrutado cada etapa de mi carrera, poder estar cerca del público es algo que me ha dado satisfacción” nos comentó Natalia Denegri quien agrego estar muy inconforme con la situación actual en la que se encuentra el programa DACA, “es una pena que jóvenes que tan solo buscan la superación no encuentren la ayuda adecuada para su desarrollo”, Natalia no encontró palabras de ánimo, nos recomendó apoyar a los jóvenes y niños que son y forman parte de un sueño nacional.

Próximamente tendremos sorpresas de Natalia Denegri que estará presentando producciones filmadas en partes de Europa y la esplendorosa ciudad de México, ya que su equipo se encuentra trabajando para dar contenido de calidad que el público que justa del cine pueda disfrutar plenamente

JBarona/Miniondas/FarandulaUSA