Una velada única con un intérprete reconocido y amigo de Miniondas. Robert Edward Rosa Suárez es un ejemplo de vida, dentro de su trayectoria como cantautor, productor musical, compositor, Draco también a incursado dentro del mundo de los negocios, lo cual le ha dado bases y experiencias que compartir dentro de su música, poesía y libros con el publico

Una noche con Draco Rosa es una gira por lo largo del país, han surgido ligeros cambios y se han agregado información importante;

Las fechas de la gira de West Coast han sido re-programadas para septiembre

Las fechas de la Costa Este seguirán siendo las mismas

El cantante / compositor puertorriqueño nacido en Estados Unidos anunció que las fechas de la Costa Oeste para su gira serán programadas nuevamente para el otoño.

Inmerso en la grabación de su nuevo álbum ya pesar de sus mejores esfuerzos para mantener las fechas de gira originales, Draco Rosa ha decidido dividir sus fechas de gira por Estados Unidos en dos piernas (Primavera y Otoño), para permitirle centrarse en Terminando su nuevo y esperado álbum de estudio.

La parte de la costa este para “Una noche con Draco Rosa” permanecerá sin cambios.

* Los reembolsos y cambios para las nuevas fechas de espectáculo están disponibles en el punto de compra.

Se confirman las siguientes fechas para An Evening With Draco Rosa:

FRI 9/22 DALLAS, TX Kessler Theatre

SAT 9/23 HOUSTON, TX Heights Theater

SUN 9/24 AUSTIN, TX Paramount

WED 9/27 SAN DIEGO, CA Music Box

THU 9/28 LOS ANGELES, CA Club Bahia

FRI 9/29 SAN FRANCISCO, CA Great American Music Hall

Draco; “estoy convencido de que si te apasiona algo, debes ser fiel con tu pasión por qué siempre va a ser la luz que más alumbra al final del día”

“el mundo es muy bonito y hay gente haciendo muchas cosas interesantes, yo estoy encantado de poder compartir momentos agradables con gente de todos los rincones del mundo, creo que las redes sociales ayudan a conocer y tener una mejor percepción del mundo ya que vivimos en un mundo que hay que ver para creer” nos comentaba Draco

Draco Rosa Como sobreviviente de cáncer comparte con el publico

En el transcurso de la enfermedad que aconteció dentro de la vida de Draco Rosa, se abrieron oportunidades de conocer nuevas estrategias de vida, si bien el cáncer es una enfermedad maligna, Draco encontró en el la experiencia necesaria para ser el autor del exitoso libro

“El Secreto De La Vida A Base De Plantas”. Dentro de su recuperación encontró amistad no solo con las personas que le ayudaran a recuperarse, pero la clave de una vida más sana, la cual comenzó a compartir dentro de las redes sociales, inclinándole a escribir el libro con la esperanza de ayudar a prevenir muchas enfermedades, como el mismo Draco lo menciona.

“este libro es bueno para la prevención, a mí me toco after the fact pero quiero ayudar a prevenir, y ahora sacamos un nuevo libro que explica cómo podemos lidiar con la quimioterapia, la desintoxicación, hablamos de neuropatía y miles de efectos secundarios que tal vez dan terror también, pero tratamos de ayudar a comprender términos y efectos secundarios con este libro que estoy seguro ayudara a muchas personas”

