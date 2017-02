El tributo que reconoce a México desde sus raíces pictóricas y que da carácter cultural a un despliegue de coloridos al ritmo del folklore mexiquense, se escribe “Grandeza Mexicana”, y en el mes de febrero te invita a enamorarte con la otra parte de nuestra existencia, el tesoro cultural que todos llevamos dentro y que todo el mundo disfruta, un legado de nuestra tierra para el deleite universal.

Grandeza mexicana presenta en el mes del amor “Un Tributo A México”, asiste con nosotros y disfruta de la compañía de ballet Folclórico que atesora nuestras raíces dentro de cada presentación, permite que su arte escénico te transporte hasta la medula de la cultura mexiquense y forma parte del espectáculo que es aplaudido internacionalmente por su carácter, los coloridos intensos, la disciplina al representar danzas orgullosamente mexicanas y la sincronización de movimientos finamente estudiados que te llevaran de la mano al mundo mágico-cultural que se presenta dentro de la ciudad de Los Ángeles California.

El día sábado 25 de febrero justo al filo de las 7:30 pm la luz y el sonido impactara al público presente en una noche inolvidable, “The Warner Grand Theater” se en galardona dentro de su presentación en el 408 west sixth Street, San Pedro California, apresúrate y aparta tu lugar ya que la admisión general es de tan solo $30.00. Busca esta y más información dentro de la página oficial www.grandezamexicana.com

Sin duda esta será una noche inolvidable en el mes de febrero, el orgullo de nuestras raíces se representa en el escenario y la combinación cultural será una probadita de ese México mágico que apasiona y enamora, conoce los bailes y los ritmos que han dado caracterización a la historia y comparte con toda la familia el mejor espectáculo representativo con contenido meramente cultural.

Un Tributo A Mexico

GMFBC is proud to present, Un Tributo A Mexico, to be held at the historic Warner Grand Theatre at 7:30 p.m. on February 25th. This event is free of charge to people residing in the 15th District of Los Angeles. (zip codes: 90012, 90731, 90002, 90247, 90744, 90044) Tickets are available for sale to residents outside the 15th district at the cost of $30 per ticket, general admission, first come – first serve.

JBarona/Miniondas/FarandulaUSA.