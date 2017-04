Hispanicize dentro de la celebración de su octava edición, contara con la presencia de Jon Secada, el compositor y cantautor cubanoamericano que naciera en la majestuosa Habana Cuba y que se criara en Hialeah Florida, Secada dio inicio a su carrera al principio de los 90’s y cautivo el mundo hispano americano en corto tiempo, más de 20 millones de álbumes vendidos le respaldan y dos premios Grammy, Jon forma parte de los cantautores más reconocidos en el ambiente pop-romance de las últimas décadas, y este jueves, Secada, dará una mirada íntima a su carrera y filantropía con un rendimiento musical especial y preguntas y respuestas, incluyendo consejos a los artistas emergentes sobre cómo guiar su carrera, este jueves 6 de abril a las 3pm EST”

“La conferencia anual Hispanicize es el referente hispano de las nuevas tendencias en el campo de la información, los medios y el entretenimiento”, Innovadores, figuras de plataformas digitales y redes sociales y personas influyentes se reúnen en esta conferencia de cuatro días que se celebrará en el centro de Miami, que contará también con figuras de música y entretenimiento.

JON SECADA, Con una carrera que abarca más de dos décadas, dos Grammy Awards, 20 millones de álbumes vendidos y papeles protagonistas en Broadway, los aclamados y románticos sonidos de Jon Secada, han resultado en numerosos éxitos en inglés y español, lo que lo convierte en uno de los primeros bilingües Artistas para tener éxito cruzado internacional. Adorado por millones en todo el mundo, es reconocido como una superestrella internacional tanto por sus fans como por sus iguales por su voz melódica y conmovedora. En 2017 Secada regresa a las etapas, dando vida a un homenaje sincero a Beny Moré, uno de los iconos más queridos de Cuba. Producido por Julio Bagué con el apoyo de Peer Music y en compañía de The Charlie Sepulveda La banda Big “… To Beny Moré With Love” encuentra al artista cubano-americano re-grabando diez de los clásicos intemporales de Moré, arreglados por Ray Santos.

JBarona/Miniondas/FarandulaUSA