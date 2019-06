Una Noche no me basta es el tema que Simón León nos presenta a dúo con Shaila Dúrcal.

Un tema romántico dentro de la tradicional música del genero regional mexicano, y a la vez una producción visual de calidad, un proyecto que no solo integra actores de primer nivel, también comparte la esencia de voces que se han caracterizado dentro del gusto del público hispanoamericana con gran aceptación.

Dentro de la exclusiva Miniondas en el Holiday Inn Media Center de la ciudad de Los Ángeles California, tuvimos la oportunidad de preguntarle a Shaila Dúrcal el por qué nos tubo abandonados a partir de principios del 2017, ya que lo último que supimos de ella, fue su aparición como jurado en “Tu Cara Me Suena”. Hoy reaparece y se coloca firmemente y con gran velocidad en top list con la interpretación de “Una Noche No Me Basta”, un tema a dueto con Simón León, Cabe destacar que la producción del video oficial, ha superado en el lapso de su primer mes, más de 3.5 Millones de reproducciones en las redes sociales.

Shaila; “ ya sabía que me iba a caer el regaño, ja.., No la verdad muy contenta porque hemos estado de gira y continuamos trabajando y planificando para traer música nueva, la verdad creo que es importantísimo seguir manteniendo a los fans con tanto amor y cariño a través de su música regional mexicana, y muy contenta porque vengo acompañada de Simón que está estrenando este maravilloso proyecto, este es el primer dueto titulado “Una noche no me basta”, feliz de compartir con él y formar parte de este video clip, para mi es uno de los más especiales y mágicos que he podido hacer. Metimos toda la carne al asador , y bueno ahora les va a contar Simón, ja.. “nos comentó Shaila, ella se encuentra muy contenta de los resultados en este proyecto de calidad, sin duda un videoclip muy especial que se está ganando el gusto del público y le permite a Sheila reafirmar su talento, en esta ocasión como ella nos comenta en un dueto de música regional mexicana en donde Simón León también ha impreso su huella.

Simón; “confirmando las palabras de Shaila, si me encuentro muy contento, estoy también feliz en una etapa de mi carrera mi carrera que estoy viviendo con este sencillo, y también confirmo que es el primero de los duetos que voy a hacer este año, hoy con esta gran mujer , esta es la punta de lanza. Estoy muy contento también con los resultados, esta mañana nos decían, precisamente antes de comenzar la exclusiva con Miniondas, que estábamos en Top list de Billboard con esta canción, y la verdad le agradezco a toda la gente, nuestros paisanos. Me siento contento porque es para mí la entrada a Estados Unidos, siempre soñé con estar aquí y venir a trabajar, siempre es un honor el venir a traerles música nueva, fresquecita. Hicimos esta canción con todo el cariño del mundo, con ese toque de regional mexicano, un norteño con mariachi y por su puesto con…”

Shaila “El sello dúrcal ja.. Como siempre digo yo ja..”

Simón “Ja.. y fue algo muy bonito la verdad. Nosotros somos amigos, amigos desde hace muchos años, y la verdad ahora lo comento así de claro, nosotros nunca habíamos tenido una plática así, una plática de trabajo, salir convivir viajar, cotorreo, las familias que llevamos gracias a dios muy buena relación, y , cuando me llega esa canción como interprete, te lo jura que en ese momento dios me puso la imagen de shaila en la cabeza, y bueno se me ocurrió mandarle un WhatsApp, y bueno pensé, -ojala no la haiga regado- y estaba pendiente, porque para mí ese tema es como cuando le pides dinero a un amigo, ya sabes, si te dice que no te vas a resentir, si no te contesta te vas a resentir, y bueno le llame a su marido, un gran amigo también, le dije háblale a Shaila, porque cinco horas atrás le envié una gran canción, que me conteste… ja”

“ Shaila Dúrcal; “ Ja.. No, la verdad es que fue graciosísimo porque siempre me regaña por que no acostumbro estar en el teléfono pegada, ja.., pero cuando escuche la canción, la verdad es que sentí algo súper especial, Bueno Bruno Danzza y José Luis Ortega de rio roma, son los compositores de este gran tema y como siempre, crean gemas divinas, que es lo que hace especial a la música en general. Bueno la escuche y bueno literalmente al siguiente día ya estábamos en Houston grabando, queríamos saber cómo sonaban nuestras voces juntas, buscando que todo quedara bien, precioso, y quedo. Bueno cuando las cosas se tienen que dar, yo creo que se tienen que dar de una manera sencilla, fácil. Y estoy muy contenta. Una semana más tarde ya estábamos trabajando en el videoclip con Héctor Bonilla. Nos comentó shaila al hablar del videoclip, una producción musical de cálida, filmada en Coahuila estado de México y con la participación estelar de los primeros actores, actores Héctor Bonilla, Hernán Mendoza, Bernd Piestc, Héctor Kotsifakis y Alfredo Anhert.

Simón; “este es un video muy especial en mi carrera, le quise dar importancia a mi tierra, Torreón Coahuila, para mí es un pueblo mágico, se llama Parras Coahuila y cuenta con una historia de más de quinientos años, tiene unos viñedos increíbles, y aquí realizamos esta historia de amor sincero, un amor que nace desde niño y se va sintiendo desde la infancia de un Simón que trabaja en un Viñedo con su tío, (Héctor Bonilla), el Viñedo de la protagonista y su familia, el niño, se enamora de la hija del patrón y esto comienza todo, surge un reencuentro a través de los años y triunfa el amor, Yo creo que mucha gente se va a sentir identificada” nos Comentó Simón, explicándonos que también toca el tema de su carrera, el viajar al interior de los Estados Unidos en busca del sueño americano, pero sabiendo que aporta música para la gente de Michoacán , Sonora, Zacatecas Coahuila y muchos otros estados de México que radican aquí, partiéndosela como dijo simón león en la entrevista al referirse a familias luchadoras que trabajan duro, día a día, y que en cierta forma Simón comparte el sentimiento del emigrante.

León promete que este es tan solo el principio y que pronto estaremos disfrutando muchos temas de Simón León en la Unión Americana.

Shaila de los Ángeles Morales de las Heras, nació el 28 de agosto de 1979 en Madrid España, es un talento que ha participado en tres telenovelas, La fea Más Vella en el 2006, Amorcito corazón en el 2011 y Por ella soy Eva en el 2012, donde personifico a Cecilia Montiel Rivadeneira (Amante de Juan Carlos). Ella se casó con Darío Ferreira en el 2008, y comienzo a gravar en estudio a partir del 2004 y tiene una voz Soprano Soubrette, su género Latino, pop y ranchero le ha caracterizado a lo largo de su carrera.

Shaila; “Adoro el cine, me encanta todo lo que es producción dirección y siempre he sido una loca con la imaginación de forma artística, entonces cuando Simón me llama y me dice que está metido en lo del guion y todo esto, lo entendí perfectamente, le dije, tranquilo, has lo que quieras, confió en ti. Esto es porque los dos somos creativos al final del camino y es muy bonito formar parte de esto, un videoclip dura lo que son sus tres minutitos y se acabó, pero que mejor que valla acompañado con una mini historia, una película que queda ahí para el resto y más ahora que contamos con las redes sociales y plataformas en las que podemos compartir. Además creo que la gente la pasa muy bien, ahora es la época de los contenidos no? Entonces, creo que vale la pena trabajar en esos videos espectaculares para que los disfruten una y otra vez y además que se sientan identificados con toda la historia y la imagen que estas contando, y además estamos contentos de haber hecho esto con mucho amor uy cariño para todos los que nos ven, sabemos que lo disfrutaran y estamos muy felices.” Nos Comentó Shaila, agregando que las redes sociales están abiertas para comentarios, saludos y también nos comenta planes a futuro, ya se encuentra trabajando en su nuevo material, estará conquistando otros lugares de la américa latina y muy pronto estaremos recibiendo noticias de sus nuevos proyectos, aquí en te publicación Miniondas.

Simón León por su parte se despide con la petición de que le demos oportunidad de entrar este tema de gran calidad a nuestros hogares y le sigamos a través de las redes sociales para enterarnos de sus proyectos en esta gira de promoción que ya comienza y que está dando mucho de qué hablar en Los Estados Unidos y el exterior, no te pierdas esta gran producción de Armando Ávila, un video oficial del tema que te cuenta una historia de retos, amor y triunfo, un tema que toca los tendones de nuestra sociedad en un mundo latino con el que seguramente te encontraras identificado de alguna manera.

JBarona/Miniondas/FarandulaUSA.