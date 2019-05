Se celebró en la ciudad de Lynwood un precedente a un fenómeno musical internacional. De Argentina para el mundo entero, un sin número de composiciones románticas darían comienzo en el año de 1963, a partir de esta fecha más y más cantantes unirían generaciones enteras internacionalmente, gracias a las composiciones y talento único de Leopoldo Dante Tévez (Nacido en el año de 1942, el día primero de Junio).

Quien no ha tenido una velada romántica con temas de la inspiración de Leo Dan?, Temas interpretados en voces como, Leonardo Favio, Palito Ortega, Jeanette, entre decenas de artistas latinoamericanos, que han llevado a la fama cada uno de estos temas. Por su parte Leo Dan con más de 20 álbumes de su inspiración he interpretados por el mismo se ha convertido en un pilar iberoamericano del romanticismo mundial, la fama y fortuna que le acompañan le permite estar presente en un gran número de presentaciones actualmente, y precisamente el 2018 y 2019 habrá multiplicado sus encuentros con el público, no por su aparición auditiva dentro de la aclamada película “Roma” del aclamado productor y director “Alfonso Cuarón”, o por haber encontrado dentro del Mariachi la conexión con un mundo musical que rompe la barrera del idioma internacionalmente, como el mismo mencionara en forma de broma dentro de la conferencia de prensa el día 18 de abril del 2019 en Lynwood California.

“El Mariachi de México ha sido una parte esencial en mi carrera y se encuentra en el gusto de gente de todo el mundo, me ha tocado interpretar en el extranjero con mariachis que no hablan mi idioma, yo les pido una canción y ellos interpretan otra, y bueno hay que cantarla, pero todo bien al final lo importante ha sido que el público la pase bien y disfrute el show por el que ha pagado” nos comentó en forma de broma, con ese jubilo y algarabía que le ha representado por lo largo de todos estos años de carrera.

También le fue otorgado de parte del restaurante mexicano “L a Huasteca” un reconocimiento enmarcado a su trayectoria como cantante y compositor, un evento singular celebrado en el histórico “Plaza México”, y la pregunta dentro de la exclusiva Miniondas, con Leo Dan no podría esperar.

“estar en este momento aquí, me hace sentir más cerca de mi México querido y su gente que siempre llevo en mi corazón y estos logros se los debo al único creador, Jesucristo, que me ha dado todo y me permite seguir adelante” nos comentó leo Dan al preguntarle, como se sentía de recibir una estrella en el paseo de la fama del lugar emblemático que la Plaza México representa para su público latino del país vecino.

Se devela una estrella, una placa emblemática que cuenta una trayectoria del fenómeno musical de la historia romántica, Leo Dan. Al finalizar la conferencia, Leo Dan interpreta con mariachi un tema reconocido y que el público cantaba en coro, minutos antes de dirigirnos al paseo de la fama de Plaza México en donde una cubierta de terciopelo esperaba a ser retirada por Leo Dan, para dar paso a nada mas y nada menos que un tesoro que hoy yace plasmado en el suelo del paseo, una placa que conmemora tres generaciones de público que gusta de la música de Leo Dan.

Decenas de espectadores se reunieron en cuestión de minutos para acompañar a su ídolo y compartir con el este gran momento, cabe señalar que el evento se llevó en secreto al público, muy pocos se enteraron, ya que hubiese sido imposible caminar en el lugar si se hubiese publicado, y por la gran cantidad de seguidores que se presentarían.