La muy esperada segunda temporada de la Reina del Sur regresa este mes y los avances en redes sociales ya han roto récords de audiencia

La Reina del Sur fue la serie que encendió la llama creativa y empujó a productores de todo el mundo a contar las historias de los narcos. Después de ocho años de ausencia, la temida Teresa Mendoza reclama su trono con una nueva temporada de “La Reina del Sur” con la interpretación de una de las actrices hispanas más importantes de nuestros tiempos: Kate del Castillo, la cual se estrena por Telemundo el 22 de abril a las 10pm/9c.

“Pues imagínate, lo pensé ocho años” respondió Kate cuando se le preguntó si tuvo dudas de volver a retomar el personaje. “El libro de Arturo Pérez Reverte no tenía una segunda parte y durante un tiempo no le vi el sentido a retomar la historia, aunque fue algo que cambió completamente la televisión en español. [Aun así] fue un personaje que extrañé mucho y cuando me dijeron que Arturo iba a hacer la estructura del regreso, me quería morir de la emoción”.

Según Kate, estos años no se han ido en vano ni para ella ni para La Reina, “es una Teresa más madura, una Teresa que es madre. En la primera parte va corriendo porque la van persiguiendo, pero esta vez ella va detrás de los malos. Vimos las cosas que hizo por sus amigos, entonces imagínate las cosas que va a hacer por su hija. También han sido ocho años en los cuales ella ha vivido completamente retirada y ha entrenado a su pequeña como una fiera”.

Después de un sinnúmero de papeles interpretados, Kate no sólo sigue siendo relacionada con La Reina por la misma audiencia, sino que la actriz misma la lleva por dentro a cada momento de su vida. “Desde la primera temporada [Teresa y yo] íbamos de la mano sufriendo. Yo tenía dificultades en mi vida personal y ella también. Íbamos juntas, llorábamos, corríamos, nos traicionaban, en fin, son vivencias que yo ya hice parte de mi vida. Yo no veo una Teresa sin Kate, ni una Kate sin Teresa”.

Kate es una campeona para su género y una defensora de sus derechos. “Como mujer soy una feminista. Vengo luchando desde que tengo uso de razón y quiero ayudar a las mujeres que tengo a mi alrededor. También tengo la humildad de decir que me he equivocado, pero no me arrepiento de nada. Lo ideal es vernos a los ojos en las noches en el espejo y sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho”.

Sus esfuerzos no han sido en vano ya que el público siempre le ha dejado saber cómo su personaje ha empoderado al sexo femenino. “Me llegan cartas de mujeres donde me dicen que el personaje de Teresa las ha ayudado a salir adelante. El que sea narcotraficante es lo de menos, lo más importante es ver cómo ha sobrevivido en un mundo de hombres pensando como hombre, pero amando como mujer. Ella no deja de ser una víctima de sus circunstancias y ahora es una sobreviviente. Eso es lo bonito de este personaje, dedíquese a lo que se dedique”.

“La Reina del Sur” regresa a la pantalla de Telemundo desde el lunes 22 de abril a las 10pm/9c. La primera temporada se encuentra disponible por la aplicación de Telemundo y en Telemundo.com.