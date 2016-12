Proyecto Apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes

2002 North Main StreetSanta Ana, CA 92706United States

714-567-3600 Website@bowers.org www.bowers.org

En 1531, Juan diego da a conocer la noticia de la aparición de la virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac de acuerdo a las narraciones de los acontecimiento, un hecho que dejo perpleja a la sociedad y que se recuerda hasta el día de hoy como un hecho trascendencia en la cultura Mexicana, la cultura mexicana de hoy en día está plenamente ligada a la creencia de la existencia de la madre de todos los mexicanos, se llevó como parte de la lucha de liberación y se encuentra en el corazón de los mexicanos como un icono de amor y humildad.

Disfruta y aprende de la cultura mesoamericana, las creencias, los hechos y como se desarrolla una historia que creíamos conocer y que presentes hechos relevantes y descubrimientos te harán conocer más a fondo la existencia de la mujer más poderosa del mundo. El Museo Bowers es el punto de encuentro con el pasado y te tiene preparada una programación especial, bajo la investigación de Joseph Julián and Monique González, se han descubierto uniones que ligan la antigua Mesoamérica con la aparición de la virgen de Guadalupe, cantares y poemas forman parte del tesoro que une el pasado con el presente y acompañados de Ezekiel Stear (PhD, Colonial Spanish Language and Literature), y bajo la presentación de Chris García (expert practitioner of Mesoamerican percussion), se da a conocer más allá de lo que nuestro ojos pueden observar para conectarnos al vínculo con la cultura prehispánica y la presencia de Guadalupe.

Location: Norma Kershaw Auditorium

Price: Member or with paid museum admission $9 | General $12

TICKETS: Online or onsite. preguntas? E-mail programs@bowers.org or call 714.567.3677. Proceeds benefit Bowers Museum Education Programs