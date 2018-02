Los Patriots saltan a la cancha para pelear por su sexto anillo de Super Bowl, mientras Eagles buscará por primera vez levantar el trofeo Vince Lombardi.

No sólo los Patriots buscarán acrecentar su calidad de equipo leyenda, ya que Tom Brady podría en esta edición extender la marca que consiguió hace un año como el único pasador en ganar cinco anillos del Super Bowl. Si ya es díficil que algún otro quarterback lo supere, llegar a 6 títulos sería algo algo casi imposible de alcanzar.

Del otro lado los esperan unos Eagles hambrientos de triunfo y sobre todo revancha, ya que New England ya los venció, cuando por un gol de campo en los últimos minutos en el Super Bowl XXXIX cayeron en su segunda aparición en un super domingo. La frase ‘la tercera es la vencida’ aplica a la perfección para estos Eagles, que además son el único de la División Este de la Conferencia Nacional, que aún no gana un Super Bowl, ya que sus vecinos, Dallas, Washington y los New york Giants ya saben lo que es ser monarcas de la NFL.

El U.S. Bank Stadium en Minneapolis, Minnesota, será el moderno escenario que acaparará las miradas el domingo 4 de febrero.Philadelphia deberá ejecutar un juego a la perfección si se quiere coronar como campeón de la NFL, además de evitar errores como balones sueltos e intercepciones, deberán tener el máximo tiempo posible en la banca a Tom Brady, ya que aún cuenta con un potente brazo y una puntería envidiable que no perdoná al momento de conectar los envios con sus receptores. Si todo esto no fuera poco Bill Belichick, coach de Patriots es un viejo lobo de mar que sabe salir de las situaciones más adversas, como lo hizo el año pasado ante los Falcons, cuando regresaron para empatar y mandar a tiempo extra por primera vez un juego por el campeonato de la NFL.

Por su parte Doug Pederson, coach de Eagles, ya sabe que es enfrentar y ganarle a los Patriots en un Super Bowl… al menos como jugador, ya que él fue parte del equipo de Green Bay que ganó el Super Bowl XXXI a New England. Claro en esa ocasión aún no eran parte del equipo la peligrosa dupla ‘Bill Belichick-Tom Brady’, quienes por cierto tambíén es la pareja de coach-quarterback más ganadora de la historia.Todo está listo para saber si New England empata los 6 anillos de los Pittsburgh steelers o si la Conferencia Nacional es la ganadora de la mano de Philadelphia.

Agentes federales cuidarán el jersey de Tom Brady en el Super Bowl

Luego del incidente donde el periodista mexicano, Mauricio Ortega, se robara el jersey de Tom Brady tras ganar el Super Bowl LI, este año la prenda estará muy resguardada para evitar un robo similar.

Patriots, jugará de blanco

Tom Brady y compañía seguirán la cábala que tiene y saltarán al emparrillado del U.S. Bank Stadium con su uniforme blanco, con el cual han ganado tres trofeo Vince Lombardi.

PInk y Justin Timberlake

Pink será la encargada de interpretar el Himno Nacional mientras que Justin Timberlake actuará al medio tiempo.

Imagen: Minneapolis, vive de lleno el ambiente del Super Bowl.