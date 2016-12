Santa ya está en la ciudad de Orange y está buscando tu ayuda para dar la mejor de las navidades a quien más lo necesita, échale la mano mañana Dic. 16 en El Honda Center de Anaheim!

Santa necesita de todos para colectar los juguetes que serán entregados a los pequeñines más necesitados de nuestra comunidad y como todos los años los autobuses de OCTA ya están listos para ser llenados hasta el tope con juguetes que serán intercambiados por felices sonrisas de cientos de pequeños que esperan un regalo esta navidad!

Como cada año Mañana viernes se celebra el evento “Stuff-A-Bus, Se parte del cambio y da un granito de arena en esta temporada difícil para muchas familias y no pierdas la oportunidad de romper el record del año pasado en donde se llenaron 31, Si! 31 Autobuses de Octa, ya te imaginaras las miles de sonrisas recolectadas, y precisamente mañana en el evento número 24 de Stuff-A-Bus Toy Drive To Deliver Holiday Cheer, podrás tener la oportunidad de cumplir esa ilusión de regalar un juguete esta navidad a quien lo necesita, trae tus juguetes nuevos, sin abrir, equipo deportivo bicicletas y más al parking de El Honda Center ubicado en al 2695 E. Katella Ave. De las 4:30 de la mañana a las 6:30 de la tarde y forma parte de la magia que Honda Center y OCTA te brindan, no pierdas la oportunidad y échale la mano a Santa!

Conoce en persona a las celebridades de NBC7, Alysa Del Valle y Bri Winkler que desde muy tempranito estarán cubriendo el evento en vivo, así que prepárate para salir en televisión mientras los Bomberos voluntarios del sur de California colectan los juguetes y charlan con los niños, ben y tomate la foto en un evento comunitario para toda la familia, no faltes a esta tradición que en más de dos décadas a colectado nueve millones y medio de juguetes, y Los Anaheim Ducks te invitan a romper el record anual este año.

Tú y tu familia serán parte esencial del 24th Stuff-A-Bus Toy Drive to Deliver Holiday Cheer y miniondas te traerá la cobertura completa del evento. ¡La cita es Mañana viernes 16 de diciembre!

JBarona/Miniondas?FarandulaUSA