Este marzo, empieza la batalla entre monstros y las supermaquinas piloteadas!

El nuevo trailer de PACIFIC RIM UPRISING se ha estrenado el día 26 de enero.

La batalla global entre monstruos sobrenaturales de destrucción masiva y las supermáquinas piloteadas por humanos construidas para demolerlos solo fue el preludio al ataque sin cuartel a la humanidad que llegará en Pacific Rim Uprising.

John Boyega (Star Wars: The Force Awakens) protagoniza la película en el papel del rebelde Jake Pentecost, un piloto de Jaeger que alguna vez fue prometedor y cuyo legendario padre dio la vida para garantizar la victoria de la humanidad contra el monstruoso “Kaiju”. Desde entonces Jake abandonó su entrenamiento y ahora se ve envuelto en el submundo criminal. Pero cuando una amenaza incluso peor se desata sobre la Tierra para asolar nuestras ciudades y poner al mundo de rodillas, Jake recibe una última oportunidad de estar a la altura del legado de su padre, de parte de su hermana, Mako Mori (Rinko Kikuchi), con quien no tiene contacto desde hace tiempo y que ahora lidera una nueva y valiente generación de pilotos que crecieron en las sombras de la guerra. Mientras buscan justicia para los caídos, su única esperanza es unirse en una rebelión global contra las fuerzas de la extinción.

Junto a Jake se encuentra el talentoso piloto rival Lambert (Scott Eastwood de The Fate of the Furious) y Amara, una hacker de Jaegers de 15 años (la actriz debutante Cailee Spaeny), como los héroes del PPDC que se convierten en la única familia que le queda. Alzándose para convertirse en la fuerza de defensa más poderosa que jamás haya conocido el planeta, emprenderán el camino hacia una espectacular nueva aventura de escala sin precedentes.

Pacific Rim Uprising es dirigida por Steven S. DeKnight (serie de Netflix Daredevil, serie de STARZ Spartacus) y también cuenta con las actuaciones de Jing Tian, Burn Gorman, Adria Arjona y Charlie Day. #JoinTheUprising #PacificRimUprising www.pacificrimmovie.com

Genre: 3D Epic Adventure

Cast: John Boyega, Scott Eastwood, Jing Tian, Cailee Spaeny, Rinko Kikuchi, Burn Gorman, Adria Arjona and Charlie Day

Directed by: Steven S. DeKnight

Screenplay by: Emily Carmichael & Kira Snyder and Steven S. DeKnight and T.S. Nowlin

Story by: Steven S. DeKnight and T.S. Nowlin

Based on the Characters Created by: Travis Beacham

Produced by: Thomas Tull, Mary Parent, Jon Jashni, Cale Boyter, Guillermo del Toro, John Boyega, Femi Oguns

Executive Producer: Eric McLeod