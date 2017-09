El orgullo y poder femenino plasmado dentro de la nueva producción visual que acerca al público, dentro de las redes sociales con la gran interprete Lila Downs, quien ha demostrado una vez más la gran afinidad que tiene por la estética cultural plasmada en sus obras e interpretaciones.

“Grabado en Xochimilco y un salón de baile de la Ciudad de México, con imágenes que van entre la realidad y los sueños, Lila Downs estrena el videoclip oficial de “Urge” ya disponible en su canal oficial de YouTube/Vevo. Un tema de desamor, sufrimiento y soledad que con la voz de Lila y con las imágenes de México se vuelve de orgullo, deseo y fuerza femenina.

Con el video de “Urge” podemos ver cómo el sufrimiento puede volverse orgullo y coraje; la competencia femenina volverse unidad y hermandad; el desamor en la fuerza necesaria para trabajar. En él podemos ver cómo gracias a los sueños y a la voz de Lila el panorama hostil de la realidad se puede transformar en una energía llena de arte y tradiciones. Las imágenes que nos muestra Lila enseñan cómo a través del arte es posible cambiar nuestra realidad”

“Dedicado a Gabriel Figueroa y a “El Indio” Fernández, este video contó con la dirección de Diego Martínez Ulanosky. Tuvo como locación el icónico embarcadero de trajineras de Xochimilco, lo cual dota a la historia de un ambiente mexicano y tradicional. El lanzamiento oficial este trabajo fílmico da continuidad a la promoción de Salón Lágrimas y Deseo. “Urge”, segundo sencillo del álbum, es un tema original de Martín Urieta.

“Cuando escuché la letra de cerca me pareció muy atinada. Creo que por el sentimiento de este momento: el rechazo con nuestro vecino del norte, la necesidad de sentir amor y también la búsqueda del orgullo y la dignidad

“Artísticamente, visualmente, [el video] es muy lindo, me inspira, me inspiran las mujeres con las flores en el cabello, con esta visión de una época en la que los mexicoamericanos tenemos resonancia en el arte y en la fuerza. E un tributo un poco a esa cultura que es chicana, que soy un poco yo: un poco pocha, un poco mexicana”, comenta Lila”

Próximas fechas de la gira “Salón Lágrimas y Deseo”:

22 sep. Teatro Diana San Pedro Tlaquepaque, Mexico

27 sep. The Granada Santa Barbara, CA

29 sep. Dolby Theatre Hollywood, CA

30 sep. Zellerbach Hall Berkeley, CA

04 oct. Paramount Theatre Austin, TX

06 oct. Annette Strauss Square Dallas, TX

08 oct. Tobin Center for the Performing Arts San Antonio, TX

14 oct. Abraham Chavez Theatre El Paso, TX

17 oct. Eisenhower Auditorium University Park, PA

20 oct. Strathmore N Bethesda, MD

22 oct. Merriam Theatre Philadelphia, PA

04 nov. Auditorio Nacional Ciudad de México, México

05 nov. Auditorio Nacional Ciudad de México, México

21 nov. Palau de la Música Barcelona, Spain

23 nov. Sala La Riviera Madrid, Spain

03 mar. 2018 Macky Auditorium Boulder, CO

06 mar. 2018 Ordway Center for Performing Arts Saint Paul, MN

Jbarona/Miniondas/FarandulaUSA