El evento sera celebrado el día 2 de septiembre en Los Angeles Memorial ColiseumLos Angeles, CA

Los troyanos ganadores del premio 2017 Rose Bowl ganaron el campo en el Coliseo Memorial de Los Ángeles en su muy esperado primer partido ante los Broncos del Oeste de Michigan. Dirigidos por el poderoso brazo del mariscal de campo y contendiente de Heisman Sam Darnold, los troyanos están generando mucho zumbido en esta temporada, ya que fijaron sus miradas en el resto de la Pac-12. Pero después de ir 13-0 en la temporada regular de 2016, los Broncos deben hacer para los oponentes difíciles, gracias al peligroso juego de Jarvion Franklin y Jamauri Bogan. Ven a animar a los troyanos a un gran comienzo de la temporada en lo que seguramente será un juego emocionante!

The 2017 Rose Bowl-winning USC Trojans hit the field at the Los Angeles Memorial Coliseum in their highly anticipated home opener against the Western Michigan Broncos. Led by the powerful arm of quarterback and Heisman contender Sam Darnold, the Trojans are generating a lot of buzz going into this season as they set their sights on the rest of the Pac-12. But after going 13-0 in the 2016 regular season, the Broncos should make for tough opponents, thanks to the dangerous run game of Jarvion Franklin and Jamauri Bogan. Come cheer the Trojans on to a great start to the season in what’s sure to be an exciting game!