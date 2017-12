Diciembre 18, 2017 – Un tren Amtrak ha descarrilado a las 7:40 de la mañana del lunes cerca de la ciudad de DuPont, a 40 millas al sur de Seattle, en el estado de Washington. Se han producido varios muertos y heridos, según el sheriff del condado de Pierce, aunque la cifra exacta aún se desconoce.

En el tren viajaban 78 pasajeros y cinco tripulantes, según ha informado Amtrak. A los hospitales de los condados de Pierce y Thurston han llegado 77 personas heridas, cuatro de la máxima gravedad, según el portavoz de CHI Franciscan Health, Cary Evans.

“Cuando llegamos a la escena, era obvio que había algunos muertos y muchos heridos”, ha explicado un portavoz de la oficina del sheriff, Ed Troyer “Los vagones que descarrilaron y cayeron a la carretera chocaron contra varios coches y camiones. Aunque han visto las imágenes y son bastante horribles, en este momento nadie en esos vehículos ha muerto. Los muertos están todos en el tren. Aún estamos trabajando en la cifra”, ha añadido Troyer.

El número de información para familiares es 800-523-9101

El tren 501 hacía el trayecto entre Seattle y Portland, en dirección sur, y recorría por primera vez una nueva ruta de entrada y salida de la ciudad de Tacoma, inaugurada el pasado viernes junto a la estación de Tacoma Dome, en Freighthouse Square. Esta nueva ruta, que había sido publicitada como más rápida y que corre paralela a la autopista I-5, se inauguraba precisamente hoy con este tren.

“Acabábamos de dejar la nueva estación de Amtrak y habíamos pasado la ciudad de DuPont”, ha explicado Chris Karnes, director de la junta de Tránsito de Pierce. “Creo que íbamos probablemente a 70 u 80 millas por horas. En un momento dado, el tren empezó a tambalearse un poquito, y lo siguiente que supimos es que estábamos en una zanja y el tren había quedado aplastado”, ha indicado Karnes a NBC News.

Al salirse de la vía, varios vagones han caído sobre la autopista I-5, en los carriles en dirección al sur, o han quedado colgando de un puente junto a la carretera. Varios vehículos han chocado contra esos vagones; se han producido heridos a consecuencia de estas colisiones, pero no víctimas mortales, según el sheriff de Pierce. La autovía I-5 en dirección sur ha quedado interrumpida; más de 60.000 vehículos circulan por esa vía cada día.

El último accidente mortal de un tren Amtrak se produjo el 3 de abril de 2016, cuando dos trabajadores de mantenimiento perdieron la vida al ser atropellados en Chester (Pennsylvania). Unos días antes, el 14 de marzo, un tren que viajaba entre Los Ángeles y Chicago se salió de la vía en Kansas; 32 personas resultados heridas. El 12 de mayo de 2015, un tren que viajaba al doble de la velocidad permitida descarriló en Philadelphia, causando la muerte a ocho personas e hiriendo a otras 200.

More photos from scene of Amtrak train derailment pic.twitter.com/yWEJejp1H2

Amtrak train derailed just south of Dupont. Emergency vehicles came immediately. Happened about 50yd before I was involved in it. pic.twitter.com/jMMVFvngjr

— Greg Mukai (@Gregor_WA) 18 de diciembre de 2017