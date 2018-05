La Artista Mexicana También Celebró El Cinco De Mayo Con Diferentes Apariciones En Los Ángeles.

Los Ángeles, CA (8 de mayo de 2018). Además de sus logros profesionales dentro música regional Mexicana, Victoria ‘La Mala’ también se encuentra profundamente comprometida con la defensa y el apoyo de la comunidad latina mediante distintas iniciativas y a través de acciones concretas. El sábado 5 de mayo, la artista recibió un certificado de reconocimiento por ser una inspiración para la juventud local en nombre del Senado de los Estados Unidos y el Consulado de México.

El evento fue organizado por Unidos Por La Música (UPLM), una organización sin fines de lucro que promueve la autosuficiencia económica y la mejora de la condición social de los residentes de bajos ingresos a través de programas educativos centrados en el poder de la música. Durante el evento Victoria ‘La Mala’ también fue la invitada de honor como parte del programa Latin Mentor Spotlight de la organización, en el que habló sobre su carrera y motivó a jóvenes estudiantes a perseguir sus sueños.

Para celebrar el Cinco de Mayo, la cantante mexicana se presentó en el evento de Live Nation, Ones To Watch – Baño Flaco: Fiesta de la edición Cinco de Mayo en el Hotel Roosevelt en Hollywood. El escaparate musical está diseñado para destacar a artistas en ascenso, en este evento también se presentaron: The Marias y Chulita Vinyl Club. ‘La Mala’ continuó una tarde llena de actividades con una aparición en el Festival del Cinco de Mayo en la Plaza México en Lynwood, donde compartió el escenario con Kevin Ortiz, Carmen Jara, entre otros artistas.